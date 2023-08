START IN DIE SAISON: Albers schaukelt jetzt Wennmanns „Baby“ – neuer Coach des SV GW Kleinenkneten hat Kreisliga-Aufstieg fest vor Augen

+ © Büttner Sebastian Bartelt bekommt einen neuen Sturmpartner. Künftig geht der Stürmer mit Patrick Zikura auf Torejagd, der dem Lockruf seines Cousins Sascha Albers gefolgt ist. © Büttner

Ende einer Ära beim SV GW Kleinenkneten: Sieben Jahre lang war Michael Wennmann für die Grün-Weißen in der 1. Fußball-Kreisklasse in verschiedenen Funktionen tätig. Erst als Spieler, dann als Co-Trainer und seit 2020 als Chefcoach. Stets mit Herzblut versteht sich. Leicht dürfte dem 37-Jährigen der Abschied nicht gefallen sein, doch zumindest übergibt Wennmann sein „Baby“ zur neuen Saison in gute Hände.

Kleinenkneten – Denn: In Sascha Albers (vormals SC Colnrade) übernimmt ein guter Kumpel für ihn. Und der ehemalige Vollblutstürmer freut sich schon wie Bolle auf seine neue Aufgabe: „Als Michael anfragte, musste ich nicht lange überlegen. In Colnrade hatte ich zuvor bereits abgesagt und brenne jetzt auf die Herausforderung in Kleinenkneten.“

Gewohnt gerade „eiert“ Albers bei den künftigen Saisonzielen auch gar nicht erst lange herum: „Kleinenkneten hat in der letzten Saison lange in der Spitzengruppe mitgemischt. Diesmal darf es gerne noch etwas mehr werden. Wir wollen um den Aufstieg mitspielen und im Idealfall in die Kreisliga hochgehen. Wenn uns die Konkurrenz lässt.“

Forsche Worte, doch mit Blick auf den Kader durchaus gerechtfertigt. Zwar beendete der rechte Außenverteidiger Oliver Lenz seine Karriere und Außenbahn-Flitzer Fabian Ahlers zog es zum Liga-Konkurrenten VfL Wildeshausen III, doch dafür gingen Kleinenkneten auch zwei vielversprechende Neuzugänge ins Netz: Vom Ahlhorner SV wurde Niklas Rieken als Konkurrent für Stammkeeper Lukas Kaschell verpflichtet, vom TV Dötlingen konnte man Angreifer Patrick Zikura abluchsen.

Letzterer wird laut Albers künftig zusammen mit Sebastian Bartel das Sturmduo bilden: „Das sollte gut zusammenpassen. Gerade über den Riecher von Sebastian brauche ich ja nicht viele Worte zu verlieren. Auch letzte Saison hat er mit 31 Treffern wieder alles kurz und kleingeschossen. Beide dürften toll harmonieren.“

Darüber hinaus baut Albers noch insbesondere auf sein Abwehrduo Rene Thomas/Philipp Schrader („sie müssen in unserer Dreierkette den Ton angeben“) und auf der Sechser-Position soll wie gewohnt Dennis Spittel die Fäden ziehen. Albers adelt seinen Strategen als „außerordentlich spielintelligent. Dennis ist die Kreativzentrale.“

Entsprechend gut gerüstet sieht Albers seine neue Mannschaft für den Titelkampf: „Ich traue uns viel zu. Allerdings ist Hasbergen zu beachten. Da treffen wir auf eine äußerst robuste Truppe, die sehr körperbetont spielt. Gegen solche Mannschaften muss man hart dagegenhalten.“

Albers ist es aber absolut zuzutrauen, seine Schützlinge entsprechend einzustellen. Zur Not holt er sich einfach ein paar Tipps von seinem Kumpel Michael Wennmann. Dieser tritt zwar aus privaten Gründen kürzer, dürfte das Geschehen des SV GW Kleinenkneten aber weiterhin mit Wohlwollen verfolgen. „Michael ist jetzt unser Edelfan“, lacht Albers: „Ich hoffe, wir führen sein ,Baby‘ wirklich in die Kreisliga. Dann wäre er sicher überglücklich.“