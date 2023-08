Sascha Albers lotst auch Daniel Gösling zu GW Kleinenkneten

Verstärkung für die Dreierkette

Kleinenkneten – Schon kurz nach dem Saisonauftakt in der 1. Fußball-Kreisklasse war die Dreierkette des SV GW Kleinenkneten gesprengt worden. Kapitän Philipp Schrader hatte sich verletzt. Rene Thomas verabschiedete sich in den Urlaub, und Arnd Brengelmann trat einen längeren USA-Aufenthalt an. Deshalb sah sich Sascha Albers gezwungen, in der Abwehr personell nachzubessern.

Am Donnerstag meldete der GWK-Coach Vollzug: Ab sofort verstärkt Daniel Gösling die Grün-Weißen. Der 40-Jährige war – wie Albers – zuletzt beim SC Colnrade aktiv. „Daniel ist fit wie ein Turnschuh und bringt eine Menge Erfahrung mit“, sagt Albers. Er muss es wissen, schließlich ist Gösling sein Cousin – genauso wie Patrick Zikura, den er schon vor der Spielzeit vom TV Dötlingen nach Kleinenkneten gelotst hatte. „Daniel ist kopfballstark und robust – er soll die jungen Leute führen“, erläutert Albers. Damit kann Gösling schon an diesem Freitag, 19.30 Uhr, im Auswärtsspiel beim noch ungeschlagenen Tabellenführer FC Huntlosen beginnen. Möglicherweise ist dann auch Philipp Schrader wieder dabei, der sich fit gemeldet hat.