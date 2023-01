Albers hört als Trainer beim SC Colnrade auf, Clubboss Kirchhoff setzt auf „interne Lösung“

Von: Sven Marquart

Nach sechs Jahren ist Schluss: Im Sommer hörst Sascha Albers als Trainer des SC Colnrade auf. © Tamino Büttner

Colnrade – Zahlreiche Leistungsträger hatten ihren Ausstieg erklärt. Daraufhin zog sich der SC Colnrade im vergangenen Sommer aus der 1. Fußball-Kreisklasse zurück. Eine Etage tiefer läuft es für den Sportclub ganz passabel. Mit 18 Zählern aus zwölf Partien belegt Colnrade zur Winterpause den fünften Platz der 2. Kreisklasse. „Mit dem Tabellenstand bin ich zufrieden, allerdings hätten es fünf, sechs Punkte mehr sein dürfen“, sagt Spielertrainer Sascha Albers.

Nach Maik Bahrs und Erik Lindemann, die jeweils die vollen 1080 Minuten auf dem Feld standen, hat Albers die drittlängste Einsatzzeit aller Colnrader abgerissen (1038). Und nicht nur das: Mit sieben Treffern ist der 41-Jährige auch bester Schütze seines Teams. Dahinter folgen Kapitän Lindemann, Jörg Schliehe-Diecks und Marc Sirisom mit je drei Buden. Allerdings wird Angreifer Sirisom sein persönliches Torkonto in der zweiten Saisonhälfte nicht weiter aufstocken können. „Marc fällt wegen eines Auslandseinsatzes für die komplette Rückrunde aus“, erläutert Albers.

Doch Ersatz für den 29-Jährigen steht schon parat. Denn ab sofort sollen Albers’ Sohn Adriano (19) und Leon Pahl (20) die Colnrader Offensive beleben. Adriano Albers kickte zuletzt vor drei Jahren für die A-Junioren des 1. FC Varenesch und fängt jetzt wieder an. Pahl kommt vom Bezirksligisten TuS Frisia Goldenstedt und wurde beim JFV Rehden fußballerisch ausgebildet. Mit zwei weiteren potenziellen Neuzugängen ist Coach Albers im Gespräch.

„Wenn wir auch am Saisonende Fünfter sind, bin ich zufrieden“, sagt Albers. Für ihn wird dann nach sechs Spielzeiten als Trainer in Colnrade Schluss sein. Als Grund nennt er Abnutzungserscheinungen. „Ich habe das Gefühl, dass ein bisschen die Luft raus ist und die Mannschaft mal jemand anderen an der Seitenlinie braucht“, erläutert Albers. Er kann sich aber vorstellen, zumindest als Spieler am Kieselhorster Weg weiterzumachen und dafür andernorts eine neue Übungsleiteraufgabe zu übernehmen: „Von der A-Jugend an aufwärts würde ich mir alles anhören – egal ob 3. Kreisklasse oder Bezirksliga.“

Dietrich Kirchhoff bedauert Albers’ Entschluss. „Es ist schade, dass Sascha aufhören will. Er ist sehr engagiert. Ich kann ihm nichts vorwerfen“, sagt der SC-Vorsitzende. Noch hat Kirchhoff die Suche nach einem neuen Trainer nicht aufgenommen. Allerdings macht der Clubboss kein Hehl daraus, dass ihm „eine interne Lösung am liebsten“ wäre. Während Albers „die Saison auf jeden Fall zu Ende bringen“ will, hat sich sein Co-Trainer bereits jetzt verabschiedet. „Michael Reglitzki hat im Winter aufgehört“, berichtet Kirchhoff.