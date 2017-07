Ahlhorns Champion Albrecht gebührend empfangen

Ahlhorn - Sein Ahlhorner Trainer Karsten Bilger freute sich, dass die Überraschung gelang. Er und seine Spieler hatten die Party vorbereitet, ihn zwecks absoluter Geheimhaltung extra aus ihrer WhatsApp-Gruppe gelöscht und mit vielen ASV-Anhängern telefoniert.

„Eben hat mir Tim dann eine Nachricht geschrieben und sich vom Training abgemeldet“, grinste Bilger, der mächtig stolz auf seinen Akteur war: „Er hat seine Berufung in die Nationalmannschaft mehr als gerechtfertigt und alle wichtigen Spiele bestritten“, sagte er über den Leistungsträger seiner Bundesliga-Mannschaft, der nur während des Vorrunden-Siegs über Brasilien nicht auf dem Feld gestanden hatte. Dementsprechend erholt hatte der 24-Jährige im Halbfinale gegen die Brasilianer gewirkt – und beim 3:0-Sieg eine grandiose Leistung gezeigt. „Ja, das war gar nicht schlecht“, gestand der 24-Jährige grinsend: „Ich hatte ein gutes Gefühl im Arm, meine Zuspiele kamen aus fast allen Lagen an – und ich habe die Bälle, die auf mich zukamen, verteidigt.“

„Das war Werbung für den Faustball-Sport“, schnalzte auch Bilger mit der Zunge. Er hatte das Halbfinale und das Endspiel mit dem 9:11, 7:11, 11:6, 7:11, 11:8, 12:10, 11:9 über die Eidgenossen im Fernsehen verfolgt und staunte über „den nicht selbstverständlichen Erfolg“. Deutschland war zwar als Titelverteidiger dieser Weltspiele der nicht-olympischen Wettbewerbe angetreten, musste aber schon beim 3:0-Auftaktsieg gegen Argentinien den Ausfall seines Top-Angreifers Patrick Thomas hinnehmen. „Patrick hat uns sonst immer durch die Turniere zu Titeln geführt, so dass wir jetzt auch für ihn gewonnen haben“, bedauerte Albrecht den Pechvogel, der mit einer Schultereckgelenkssprengung wohl mindestens ein halbes Jahr ausfallen dürfte.

Dass es dann trotzdem mit dem insgesamt sechsten deutschen Triumph bei den World Games klappte, „war so nicht zu erwarten“, verdeutlichte Bilger. Albrecht nannte den Abend nach der Vorrunden-Niederlage gegen Österreich als Schlüssel zum Coup: „Da haben wir mit der Mannschaft noch lange zusammengesessen und über die missliche Lage gesprochen. Das Ergebnis war, dass wir nun das Beste daraus machen und den Spaß wiederfinden wollten.“

Es funktionierte. Deutschland war mit Steve Schmutzler und Lukas Schubert im Angriff gestartet, in der Defensive standen Ajith Fernando, Albrecht und Fabian Sagstetter. Die Besetzung behielt Trainer Olaf Neuenfeld bei, doch er wechselte mehrfach die Positionen. „Das war wichtig, um den Gegner immer ein neues Schlagbild anbieten zu können“, schilderte Albrecht. Insgesamt bezeichnete er das Duell als „echt schwierig. Der Platz war vom Regen total tief, die Zuschauer haben ein kämpferisch geprägtes Spiel gesehen.“

Danach ging die Party für die World-Games-Sieger los. „Zuerst haben wir mit unseren Fans im Stadion gefeiert“, berichtete der Mittelmann. Nach dem Duschen zog die Mannschaft weiter ins „Deutsche Haus“ und genoss das Bankett – die richtige Stärkung für die weitere Tour zu einer Breslauer Disco. „Dort dauerte es so bis 6 Uhr, um 8 Uhr saßen wir am Frühstückstisch und um halb elf im Auto.“ Neun Stunden später empfingen ihn die Ahlhorner.

„Das war schön, aber am Freitagabend muss ich ja wieder auf den Platz“, bat Albrecht um Verständnis, dass er nicht bis in die Puppen weiterfeiern konnte. Denn schon morgen Abend steht Ahlhorns letztes Bundesliga-Spiel beim SV Moslesfehn an. Nach der Ehrung durch Großenknetens stellvertretenden Bürgermeister Samuel Stoll stellte Bilger in Aussicht, dass sein Champion wohl spielen dürfe, „obwohl er heute nicht trainiert hat“, ereiferte sich ASV-Schlagmann Christoph Johannes. Doch die Einheit fiel eh aus – ohne Albrechts Wissen. . .