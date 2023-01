Ahlhorns Faustballerinnen machen DM-Quali perfekt

Sarah Albrecht © Büt

Die Bundesliga-Faustballerinnen des Ahlhorner SV haben die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft perfekt gemacht: In Solingen holte der ASV 2:2 Punkte – und kann am letzten Spieltag Anfang Februar nicht mehr von einem der ersten drei Plätze verdrängt werden. Den entscheidenden Sieg feierte Ahlhorn beim 3:0 gegen Schlusslicht TSV Essel. Zuvor hatte es gegen Spitzenreiter Ohligser TV eine 1:3-Niederlage gegeben.

Ahlhorner SV – Ohligser TV 1:3 (8:11, 11:7, 9:11, 5:11): Gegen das Überraschungsteam der Saison war für die Ahlhornerinnen auch im Rückspiel kein Kraut gewachsen. Insbesondere OTV-Angreiferin Katja Hofmann punktete immer wieder aus der Angabe – oder setzte den ASV entscheidend unter Druck. Nach dem 0:1-Satzrückstand fanden die Blau-Weißen aber besser in die Partie. „Wir haben befreiter aufgespielt, einen sichereren ersten Ball gespielt und somit einen besseren Aufbau hinbekommen“, berichtete ASV-Abwehrspielerin Sarah Albrecht.

Knackpunkt des Spiels war der dritte Satz, als die Ahlhornerinnen sich bereits einen Vier-Punkte-Vorsprung erkämpft hatten, es aber nicht schafften, diesen auch ins Ziel zu bringen. „Ohligs macht es in dieser Saison einfach unheimlich gut“, musste Albrecht anerkennen: „Sie stehen sehr kompakt, haben gute Laufwege.“ Die Gastgeberinnen bleiben somit Tabellenführer.

Ahlhorner SV – TSV Essel 3:0 (11:4, 11:7, 11:9): Einen souveränen Auftritt legte der ASV im Anschluss gegen Schlusslicht Essel hin. Hatte Ahlhorn im Duell mit Ohligs auf Wechsel verzichtete, kam nun auch Tokessa Köhler-Schwartjes in der Offensive zum Einsatz. „So konnten wir die Kräfte verteilen und noch einmal neue Aufstellungen ausprobieren“, sagte Albrecht, die – gemeinsam mit ihren Mitspielerinnen – wenig Mühe gegen das Team aus dem Kreis Stade hatte.

Im Schlussspurt der 1. Bundesliga Nord der Frauen bleibt es trotz der drei feststehenden DM-Qualifikanten spannend. Während der Ohligser TV (24:4 Punkte) nicht mehr von der Spitze zu verdrängen ist, liefert sich Ahlhorn mit dem punktgleichen TV Jahn Schneverdingen (beide 20:8 Punkte) am abschließenden Spieltag Anfang Februar ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aktuell hat der ASV drei Sätze Vorsprung. „Wir wollen auf jeden Fall mit einem guten Gefühl in Richtung DM gehen“, blickt Albrecht auf den Derby-Heimspieltag gegen Moslesfehn und Brettorf am 5. Februar voraus.