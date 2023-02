Ahlhorner SV verteidigt den zweiten Tabellenplatz

Von: Sven Marquart

Vizemeister: Janna Köhrmann (h. v. l.), Tokessa Köhler-Schwartjes, Mieke Kienast, Felicia Gißler sowie Michaela Grzywatz (v. v. l.), Jordan Nadermann und Sarah Albrecht vom Ahlhorner SV verteidigten am letzten Spieltag der 1. Bundesliga Nord den zweiten Tabellenplatz. © Kurt Peters

Ahlhorn – Mit zwei hart erkämpften Derbysiegen gegen den SV Moslesfehn (3:2) und den TV Brettorf (3:2) haben die Faustballerinnen des Ahlhorner SV am letzten Spieltag der 1. Bundesliga Nord den zweiten Tabellenplatz vorm punktgleichen TV Jahn Schneverdingen verteidigt. Bei der DM-Endrunde am 4. und 5. März treffen die Ahlhornerinnen in der Gruppenphase auf den ungeschlagenen Südmeister TSV Dennach und Gastgeber TSV Ötisheim.

„Ich wäre gerne in der anderen Gruppe gewesen“, bekannte ASV-Spielertrainerin Janna Köhrmann. Denn beim TSV Ötisheim ist ihre ehemalige Ahlhorner Vereinskollegin Marie-Therese Rothmaier, geborene Warnick, der Dreh- und Angelpunkt. „Wir sind immer noch sehr gut befreundet“, sagt Janna Köhrmann. In der anderen DM-Gruppe bekommt es Titelverteidiger Schneverdingen mit Nordmeister Ohligser TV und dem Süd-Zweiten TSV Calw zu tun.

Ahlhorner SV – SV Moslesfehn 3:2 (6:11, 13:11, 11:5, 9:11, 11:5): Die Gastgeberinnen hatten zunächst einige Probleme. Nach dem verlorenen ersten Satz wechselte sich Janna Köhrmann für Angreiferin Mieke Kienast ein. Nationalspielerin Michaela Grzywatz ging aus der Mitte nach vorn. Mit vier Defensivakteurinnen klappte es beim ASV besser. Schlagfrau Jordan Nadermann führte ihr Team mit einer starken Leistung zum Sieg.

SV Moslesfehn – TV Brettorf 3:1 (11:8, 4:11, 11:5, 11:5): Mit sechs Niederlagen am Stück hatte die Saison katastrophal für den SV Moslesfehn begonnen. Durch den Erfolg über Brettorf beendete die Crew von SVM-Coach Till Oldenbostel die Spielzeit mit 16:16 Punkten als Tabellenfünfter – ein versöhnlicher Abschluss.

Ahlhorner SV – TV Brettorf 3:2 (7:11, 11:7, 11:2, 10:12, 11:2): Dagegen dürfte der Tabellensechste TV Brettorf (12:20) heilfroh sein, dass die verkorkste Saison vorbei ist. „Wir sind zwar wieder schlecht gestartet, haben es am Ende aber sicher nach Hause gefahren“, sagte Janna Köhrmann, die erneut Jordan Nadermann sowie Angreiferin Tokessa Köhler-Schwartjes hervorhob.