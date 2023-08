Ahlhorner SV krönt erfolgreiche Feldsaison

Deutscher Vizemeister gewinnt auch beim Champions Cup in Dennach die Silbermedaille

+ © Ahlhorner SV Der nächste Grund zum Feiern: Felicia Gißler (h. v. l.), Jordan Nadermann, Sarah Albrecht, Michaela Grzywatz, Janna Köhrmann, Mieke Kienast (v. v. l.) und Tokessa Köhler-Schwartjes vom Ahlhorner SV gewannen beim Champions Cup in Dennach die Silbermedaille. © Ahlhorner SV

Dennach/Ahlhorn – Riesenjubel bei den Faustballerinnen des Ahlhorner SV: Sechs Wochen nach dem Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft haben die ASV-Frauen ihre Spitzenposition auch im europäischen Faustball untermauert. Beim Champions Cup in Dennach (Baden-Württemberg) konnte die Mannschaft aus der Gemeinde Großenkneten erneut mit der Silbermedaille feiern.

Dabei durchlebte das Team von Spielertrainerin Janna Köhrmann eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Mit dem Ziel, den Sprung ins Halbfinale zu schaffen, waren die Blau-Weißen angetreten, und lieferten gegen Gastgeber und Mitfavorit Dennach einen hervorragenden Start ab. Den ersten Satz gewann der ASV deutlich mit 11:6 – und sorgte im Lager des TSV für einige verdutzte Gesichter. Doch den spannenden zweiten Abschnitt gewannen die Gastgeberinnen und drehten die Partie dann im Entscheidungssatz (11:9, 11:7).

Somit befanden sich die Ahlhornerinnen in ihrer Vorrundengruppe im Duell mit dem TSV Jona bereits unter Zugzwang – zumal der erste Satz gegen die Schweizerinnen verloren ging (7:11). Mit einem packenden 12:10-Erfolg gelang jedoch der Ausgleich, ehe der dritte Durchgang dann absolut nichts für schwache Nerven war. Der ASV wehrte mehrere Matchbälle ab, ehe beim 14:14 der letzte Punkt über Sieg und Niederlage entschied. Ein langer Ball von TSV-Angreiferin Celina Traxler landete dann im Aus – und statt dem Aus in der Vorrunde hatte der ASV die besten Chancen auf das Halbfinale.

Die nutzten die Ahlhornerinnen kurz darauf mit dem klaren 2:0 (11:5, 11:7)-Erfolg gegen Union Compact Freistadt aus Österreich. „Zum Glück sind wir in der entscheidenden Phase nervenstark geblieben“, blickte Spielertrainerin Janna Köhrmann auf die packende Auseinandersetzung mit dem erfahrenen Team aus Jona zurück – wohl wissend, dass die Partie auch hätte anders ausgehen können: „Am Ende hatten wir bei schwierigen Platzverhältnissen auch das nötige Quäntchen Glück.“

Im Halbfinale bekamen es die Ahlhorner Faustballerinnen dann mit dem TV Segnitz zu tun, der sich in seiner Vorrundengruppe etwas überraschend vor dem amtierenden deutschen Meister TV Jahn Schneverdingen behauptet hatte. „Das hat uns sicherlich etwas in die Karten gespielt. Wir hatten uns für das Spiel auf jeden Fall einen guten Plan zurechtgelegt“, sagte ASV-Angreiferin Jordan Nadermann. Doch: Erneut ging es für die Ahlhornerinnen in den Entscheidungssatz. Nach Satzführung des ASV (11:8) drehten die Segnitzerinnen um Angreiferin Svenja Schröder auf, glichen nicht nur aus, sondern gingen sogar in Führung (11:7, 11:7). Doch erneut ließ sich Ahlhorn davon nicht beeindrucken, blieb konzentriert und schaffte mit 11:5 und 11:7 noch einmal die Wende.

Im erneuten Aufeinandertreffen mit dem TSV Dennach blieb für die Ahlhornerinnen im Endspiel dann die Überraschung aus. Während die „Pink Ladys“ vor heimischem Publikum stark aufspielten, machte sich beim vergleichsweise dünnen Ahlhorner Kader ein wenig der Kräfteverschleiß bemerkbar. Mit dem zwischenzeitlichen Satzausgleich stemmte sich der ASV bei immer wieder einsetzendem Regen zwar aufopferungsvoll gegen die drohende Niederlage, die Partie zu drehen, gelang aber nicht (6:11, 12:10, 5:11, 7:11).

„Dennach war an diesem Wochenende die stärkste Mannschaft. Sie haben verdient gewonnen“, resümierte Spielertrainerin Janna Köhrmann. Die Enttäuschung über das verlorene Finale war deshalb auch schnell verflogen – und die Freude über die äußerst erfolgreiche Feldsaison 2022 überwog.