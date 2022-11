Ahlhorner SV kann sich für tolle Aufholjagd nicht belohnen

Von: Sönke Spille

Eingewechselt: Brettorfs Abwehrspieler Marcel Osterloh kam zu Beginn des vierten Satzes in die Partie. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Unterschiedliche Gefühlslage bei den Erstliga-Faustballern aus dem Landkreis Oldenburg: Während der TV Brettorf auch sein zweites Saisonspiel gegen den VfK 01 Berlin gewann (5:0) und somit an der Tabellenspitze steht, lieferte sich der Ahlhorner SV einen Tag später mit den Hauptstädtern einen packenden Schlagabtausch, der trotz toller Aufholjagd mit einer Niederlage endete (4:5).

TV Brettorf – VfK 01 Berlin 5:0 (11:2, 11:3, 11:7, 11:9, 11:3)

Von Beginn an dominierten die Hausherren, bei denen Malte Hollmann und Hauke Rykena im Angriff sowie Hauke Spille, Tom Hartung und Moritz Cording in der Defensive starteten. Mit einem sicheren ersten Ball gelang ein ruhiger Spielaufbau – und vorne überzeugte Hollmann beim Rückschlag mit viel Übersicht und starken Winkelbällen. „Wir haben sehr sicher gestanden und Berlin kaum ins Spiel kommen lassen“, konstatierte TVB-Trainer Klaus Tabke. Einzig im vierten Durchgang schien es zwischenzeitlich so, als ob den Berlinern ein Satzgewinn gelingen könnte. Der TVB hatte zu Beginn des Satzes gewechselt, Marcel Osterloh und Elias Borchers für Spille und Cording in der Defensive gebracht, während Hartung das Zuspiel übernahm. „Über die gesamte Partie hätten wir noch etwas konstanter im Zuspiel agieren können“, meinte Tabke.

Ahlhorner SV – VfK 01 Berlin 4:5 (11:8, 11:4, 5:11, 12:10, 9:11, 9:11, 11:9, 11:8, 9:11)

Als letzter der acht Bundesligisten starteten die Ahlhorner in die Hallensaison. Beim ASV spielten Jan Hermes und Christoph Johannes im Angriff, Tim Albrecht im Zuspiel sowie Erik Grotelüschen und Andrej Macht in der Abwehr die komplette Partie durch. Schnell führten die Gastgeber mit 2:0 in den Sätzen. „Wir haben dabei auch vom geringen Druck der Berliner profitiert“, berichtete ASV-Spielertrainer Tim Albrecht. Im dritten Durchgang übernahm VfK-Angreifer Sebastian Kögel von seinem Bruder Manuel die Angabe – und beschäftigte die Blau-Weißen deutlich mehr. „Er hat in unserer engen Halle eine sehr gute Länge gefunden, sehr variabel geschlagen“, erläuterte Albrecht. Die Ahlhorner fanden kaum noch ein Gegenmittel, leisteten sich viele Stockfehler und spielten nun selbst oftmals zu drucklos. „Vieles lief nicht so wirklich zusammen. Wir haben nicht unverdient mit 2:4 zurückgelegen“, erklärte Albrecht.

Nun agierten die Ahlhorner nach dem Motto alles oder nichts und kämpften sich eindrucksvoll zurück. Hermes setzte die Bälle im Angriff wieder deutlich stärker. So erzwang Ahlhorn den 4:4-Satzausgleich. Im Entscheidungssatz blieb es bis zum 8:8 eng. „Bei den letzten Bällen haben wir ein wenig den Zugriff verloren. Dazu kamen noch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen“, haderte Albrecht. Am Ende musste sich seine Mannschaft mit 9:11 geschlagen geben. „Wir müssen zusehen, dass wir wieder in die Spur finden und konsequenter werden“, blickte der Nationalspieler voraus. Am kommenden Sonntag, 13. November, 14 Uhr, trifft der ASV auf den Leichlinger TV.