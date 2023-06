Ahlhorner SV holt wertvolle Punkte

Von: Sönke Spille

Teilen

Chance genutzt: Ahlhorns Zweitschläger Ole Kaltenhauser agierte im Landkreisderby gegen den SV Moslesfehn sehr variabel. © Sven Marquart

Brettorf/Ahlhorn – Die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf haben ihre Tabellenführung verteidigt. Gegen den VfL Kellinghusen feierte die Mannschaft von Trainer Klaus Tabke einen souveränen 5:0-Erfolg. Im Kampf um den Klassenerhalt gelang dem Ahlhorner SV ein wichtiges 5:1 über den direkten Konkurrenten SV Moslesfehn.

TV Brettorf – VfL Kellinghusen 5:0 (11:9, 11:5, 11:6, 11:4, 11:6): Im Vergleich zum Derbysieg gegen Ahlhorn nahm der TVB-Coach eine Veränderung vor. Elias Borchers startete für Marcel Osterloh in der Defensive, dafür rückte Tom Hartung auf die rechte Abwehrseite. „Kellinghusen hat von Beginn an viel über Elias probiert. Er hat seine Sache aber richtig gut gemacht“, lobte der Coach seinen U 18-Spieler. Überhaupt präsentierte sich seine Mannschaft deutlich kompakter als noch zwei Tage zuvor, hielt die Gäste fast die gesamte Partie über auf Distanz. „Wir haben im Angriff extrem konsequent gespielt, sind viel über die Vorderleute gegangen“, berichtete Brettorfs Coach: „Damit haben wir Kellinghusen keine Möglichkeit gegeben, ins Spiel zu finden. Das war der Schlüssel zum Erfolg.“

In der Tabelle stehen die Brettorfer mit nun 12:2 Punkten weiterhin auf Platz eins und haben sich für Meisterrunde der 1. Bundesliga Nord qualifiziert. Hier bekommen es die Schwarz-Weißen mit dem Leichlinger TV (10:4 Punkte), dem TSV Hagen 1860 (8:6) und dem VfL Kellinghusen (8:6) zu tun.

Ahlhorner SV – SV Moslesfehn 5:1 (11:5, 11:8, 11:5, 13:11, 7:11, 11:9): Diese zwei Punkte waren enorm wichtig: Im Landkreisduell legten die Ahlhorner mit drei deutlichen Satzgewinnen eine komfortable Führung vor. „Wir haben von Beginn an sehr konzentriert und überzeugend gespielt“, sagte ASV-Spielertrainer Tim Albrecht. Neben Jan Hermes und Ole Kaltenhauser im Angriff agierten in der Defensive zu Beginn Erik Grotelüschen und Anton Brod, dazu übernahm Albrecht die Position im Zuspiel – mit offensiver Interpretation. Wie schon in einigen Phasen gegen Brettorf stand der Nationalspieler vorgezogen auf Höhe seiner beiden Vorderleute. „Damit haben wir die kurze Angabe gar nicht erst zugelassen. Das war vielleicht auch ein wenig der Schlüssel“, meinte Albrecht. Während er in der Abwehr im Spielverlauf personell rotieren ließ, blieb die Offensive unverändert. „Ole und Jan haben sehr variabel gespielt und ihre Chancen genutzt“, lobte der Spielertrainer. Moslesfehn kam hingegen kaum ans eigene Leistungslimit heran.

Mit nun 4:10 Punkten halten die Ahlhorner den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze, die aktuell vom VfK 01 Berlin und der Berliner TS belegt werden (beide 6:8). Neben den Duellen mit den beiden Hauptstadtclubs kommt es für die Blau-Weißen in der Abstiegsrunde außerdem zum erneuten Aufeinandertreffen mit Moslesfehn. „Die vier Punkte sind enorm wichtig“, findet Albrecht: „Wir kratzen somit am rettenden Ufer. Und die letzten beiden Spiele haben gezeigt, was für uns möglich ist.“