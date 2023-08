Ahlhorner SV greift nach Europapokal-Edelmetall

Von: Sven Marquart

Teilen

Jubeln sie auch wieder in Dennach? Michaela Grzywatz (l.) und Sarah Albrecht holten mit dem Ahlhorner SV bei der DM in Unterhaugstett die Silbermedaille. © Uwe Spille

Dennach/Ahlhorn – Die Feldsaison ist für die Faustballerinnen des Ahlhorner SV ohnehin schon sehr erfolgreich verlaufen. Bei der deutschen Meisterschaft in Unterhaugstett gewann die Crew um Spielertrainerin Janna Köhrmann die Silbermedaille. An diesem Wochenende können die Ahlhornerinnen die Spielzeit beim Champions Cup in Dennach krönen. „Das ist ein echtes Highlight“, sagt Janna Köhrmann vor dem Kräftemessen der besten Vereinsmannschaften des Kontinents.

Eigentlich sollte der Frauen-Europapokal in diesem Jahr in Österreich ausgetragen werden. Doch weil sich in der Alpenrepublik kein Ausrichter fand, sprang der TSV Dennach ein und organisierte neben dem Champions Cup der Männer auch das Turnier der Frauen. Somit ist an diesem Wochenende die ganze Faustball-Familie auf Sportplatz an der Schwabentorstraße vereint.

Auf die Ahlhornerinnen wartet am Samstag zum Vorrundenauftakt in Gastgeber TSV Dennach (10.15 Uhr) „gleich der härteste Gruppengegner“, sagt Janna Köhrmann. Die „Pink Ladys“ haben sich als deutscher Vizemeister 2022 für das Turnier qualifiziert. Noch ganz frisch sind die Erinnerungen an das diesjährige DM-Halbfinale, das der ASV mit 3:2 gewinnen konnte. Anschließend geht es gegen den Schweizer Vizemeister TSV Jona (13 Uhr) und den österreichischen Vizemeister Union Compact Freistadt (15.15 Uhr). „Das sind die beiden Mannschaften, die es zu schlagen gilt, wenn wir ins Halbfinale wollen. Dafür muss alles passen, aber möglich ist es“, sagt Janna Köhrmann. Um ins Halbfinale (Sonntag, 9.30 Uhr) zu kommen, muss der ASV mindestens Gruppenzweiter werden.

Die Auslosung meint es schon mal gut mit den Ahlhornerinnen. Denn die Vorrundengruppe B mit dem TV Jahn Schneverdingen (deutscher Meister), dem TV Segnitz (DM-Dritter), Union Nussbach (österreichischer Meister) und dem SVD Diepoldsau-Schmitter (Schweizer Meister) scheint deutlich stärker. „Schneverdingen ist für mich auch der Favorit auf den Turniersieg“, erklärt Janna Köhrmann.

Nach dem EM-Sieg mit der deutschen Nationalmannschaft sind Abwehrspielerin Michaela Grzywatz und Angreiferin Jordan Nadermann besonders motiviert. „Aber auch alle anderen haben gut trainiert“, berichtet Janna Köhrmann. Neben der Spielertrainerin gehören noch Sarah Albrecht, Mieke Kienast, Tokessa Köhler-Schwartjes und Felicia Gißler zum Ahlhorner Aufgebot.