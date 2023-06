Ahlhorner SV am Abgrund

TV Brettorf kann Staffelsieg eintüten

+ © Sven Marquart Für ihn ist die Saison schon vorbei: Ahlhorns Abwehrspieler Andrej Macht wird wegen einer Knieverletzung in den beiden noch ausstehenden Partien nicht mehr zum Einsatz kommen. © Sven Marquart

Brettorf/Ahlhorn – Das Ticket für die deutsche Meisterschaft am 15. und 16. Juli in Unterhaugstett ist bereits gelöst. An diesem Samstag, 16 Uhr, können die Faustballer des TV Brettorf mit einem Erfolg beim Leichlinger TV auch den Staffelsieg in der 1. Bundesliga Nord perfekt machen. Damit verbunden wäre die direkte Qualifikation für das DM-Halbfinale. Unterdessen benötigt der Ahlhorner SV am Samstag ab 16 Uhr einen möglichst hohen Heimsieg gegen den VfK 01 Berlin, um seine allenfalls noch theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren.

TV Brettorf

Das Hinspiel vor sechs Wochen gewann der TV Brettorf klar und deutlich mit 5:0. „Wir haben Leichlingen keine Chance gelassen“, erinnert sich Klaus Tabke gern an den ersten Vergleich mit dem Tabellendritten. Allerdings wunderte sich Brettorfs Coach zugleich über den schwachen Auftritt der Blütenstädter. „Deshalb gehe ich davon aus, dass sie sich nicht noch einmal so präsentieren werden“, meint der 58-Jährige. Zumal sich die Gastgeber, die sich in der vergangenen Hallensaison erstmals für eine DM-Endrunde qualifiziert hatten, ebenfalls in Unterhaugstett dabei sein wollen. Im Dreikampf um die zwei noch freien DM-Plätze im Norden mit dem TSV Hagen 1860 (10:6 Punkte) und dem VfL Kellinghusen (8:8) dürfen sich die Leichlinger (10:6) keinen Ausrutscher erlauben. „Wichtig wird sein, dass wir Christian Weber gleich den Schneid ankaufen, in der Abwehr konzentriert stehen, schnörkellos spielen und Druck aufbauen“, fordert Tabke von seiner Crew. Weil er seinem „Zweitjob“ als Coach der Brettorfer Erstliga-Frauen nachgeht, die zeitgleich gegen den Abstieg kämpfen, wird Tabke bei der Fahrt ins Rheinland nicht dabei sein. Stattdessen trägt Co-Trainer Tim Lemke die sportliche Verantwortung. Der privat verhinderte Abwehrspieler Marcel Osterloh wird ebenfalls im Mannschaftsbus fehlen. Seinen Part übernimmt entweder Elias Borchers oder aber Moritz Cording. Kapitän Malte Hollmann ist zwar dabei, kann wegen seiner Kniebeschwerden aber weiterhin nur zusehen.

Ahlhorner SV

Während seine Teamkollegen in der vergangenen Woche durch das 2:5 gegen die Berliner TS an den Rand des Abgrunds rutschten, meisterte Niklas Hoffert erfolgreich seine Prüfung zum A-Schiedsrichter. Der ASV-Allrounder wird also künftig zumindest als Referee erstklassig unterwegs sein, als Aktiver dann sehr wahrscheinlich eine Etage tiefer. Schon nach der Partie gegen den VfK 01 Berlin könnte Ahlhorns Abstieg besiegelt sein. „Wir wissen, dass ein Wunder her muss“, sagt ASV-Spielertrainer Tim Albrecht. Er weiß aber auch, dass Wunder nicht auf Knopfdruck geschehen. „Deshalb ist es unser Ziel, Vollgas zu geben und uns im letzten Heimspiel der Saison gut zu präsentieren“, erklärt der Weltmeister. Zum Saisonauftakt hatte sein Team beim VfK verdient mit 5:2 gewonnen. Der ASV agierte druckvoll im Angriff und sehr kompakt in der Abwehr. „Da hatte ich die Hoffnung, dass es eine super Saison wird“, gesteht Albrecht. Es sollte jedoch nur noch ein weiterer Sieg folgen (5:1 gegen den SV Moslesfehn). Vor allem in der Defensive fehlte oftmals der letzte Biss. „Da müssen wir auf allen Positionen eine Schippe drauflegen“, verlangt Albrecht. Für Abwehrspieler Andrej Macht ist die Saison vorzeitig beendet. Der MRT-Termin, der Aufschluss über die Schwere seiner Knieverletzung bringen soll, steht noch aus.