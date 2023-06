Ahlhorner Aufholjagd wird nicht belohnt

Brettorf/Ahlhorn – Der erhoffte Befreiungsschlag ist ausgeblieben. Nach den Niederlagen gegen den Ohligser TV (1:3) und den MTV Wangersen (2:3) stecken die Faustballerinnen des TV Brettorf weiter im Tabellenkeller der 1. Bundesliga Nord fest. Anders der Ahlhorner SV. Zwar verlor der Tabellenzweite das Spitzenspiel gegen den TV Jahn Schneverdingen mit 2:3, steuert nach dem 3:0 gegen den TK Hannover aber weiter klar auf DM-Kurs.

Ohligser TV – TV Brettorf 3:1 (9:11, 11:4, 11:9, 11:7): „Es wiederholt sich von Spieltag zu Spieltag. Wir sind kopftechnisch nicht in der Lage zu gewinnen. Wir haben immer wieder Phasen, in denen wir unsere Leistung nicht auf den Platz bringen“, haderte Laura Marofke, die gemeinsam mit Karen Kläner das Brettorfer Angriffsduo bildete. In der Abwehr spielten Laura Cording, Jule Weber und Neele Meves. Dabei begann die Crew von TVB-Coach Klaus Tabke gut und konnte den ersten Satz mit 11:9 gewinnen. „Aber dann verlieren wir aus unerklärlichen Gründen den Faden“, ärgerte sich Laura Marofke. In das Spiel ihres Teams schlichen sich nun mehr und mehr Fehler ein. Außerdem agierten die Brettorferinnen nicht konsequent genug. So stand unterm Strich eine 1:3-Niederlage. „Dabei war vom Spielverlauf her eigentlich immer was drin“, meinte Laura Marofke.

TV Brettorf – MTV Wangersen 2:3 (7:11, 11:7, 9:11, 11:9, 11:13): Die Punkte gegen den Tabellensechsten hatte der TV Brettorf eigentlich fest eingeplant. Stattdessen setzte es eine weitere Niederlage – es war die achte im zehnten Saisonspiel. Da half es auch nicht, dass die Schwarz-Weißen Moral bewiesen und zweimal einen Satzrückstand ausgleichen konnten. Dabei kam im zweiten und dritten Durchgang Christin Hirsch für Neele Meves zum Einsatz. „Trotzdem sind wir nie richtig in den Spielfluss gekommen. Da fehlte der letzte Funke“, klagte Laura Marofke. Zu allem Überfluss vergaben die Brettorferinnen im Entscheidungssatz einen Matchball. Durch die Pleite ist der Druck auf den TVB noch einmal angewachsen. „Die nächsten beiden Spiele gegen Wardenburg und Hannover müssen wir unbedingt gewinnen, wenn wir nicht absteigen wollen“, warnt Laura Marofke. Genauso wie Schlusslicht TK Hannover hat der TV Brettorf (beide 4:16 Punkte) zwei Zähler Rückstand auf den Wardenburger TV (6:14) und das rettende Ufer.

TV Jahn Schneverdingen –Ahlhorner SV 3:2 (11:9, 11:8, 7:11, 7:11, 12:10): Die Ahlhornerinnen fanden nicht in die Partie. Ihre Angreiferinnen Jordan Nadermann und Mieke Kienast übten zu wenig Druck aus. Deshalb reagierte ASV-Spielertrainerin Janna Köhrmann und übernahm die Mittelposition von Felicia Gißler, die Mieke Kienast vorne rechts ablöste. Hinten spielten weiterhin Michaela Grzywatz und Sarah Albrecht. Dennoch ging auch der zweite Abschnitt an die „Heidschnucken“. Doch nun starteten die Ahlhornerinnen die Aufholjagd. Im Entscheidungssatz machten sie aus einem 3:8-Rückstand ein 10:10 und waren drauf und dran, dem amtierenden deutschen Meister die erste Saisonniederlage beizubringen. „Leider haben wir dann zwei blöde Fehler gemacht. Wir hätten gewinnen können, aber übers ganze Spiel war Schneverdingen besser und konstanter“, erklärte Janna Köhrmann.

Ahlhorner SV – TK Hannover 3:0 (12:10, 11:9, 11:6): Gegen das Schlusslicht wirkte der ASV, bei dem nun Tokessa Köhler-Schwartjes im Angriff spielte, merkwürdig verkrampft. In allen Sätzen legte der TKH zunächst eine Führung vor. „Aber irgendwie haben wir immer noch die Kurve bekommen“, sagte Janna Köhrmann. Letztlich zählten für sie nur die zwei Punkte. „Das war das Minimalziel. Unsere Leistung war aber sehr schwankend. Wir waren nicht am Limit“, bilanzierte die 41-Jährige. Bis zur DM in Unterhaugstett bleiben aber auch noch vier Wochen.