2. Faustball-Bundesliga: Ahlhornerinnen verpassen Rettung

Teilen

Rieke Schwarze landete mit TV Brettorf II in der Endabrechnung auf Rang vier. © Büttner

Die Faustballerinnen des Alhorner SV II konnten das Ruder in den letzten beiden Spielen der 2. Bundesliga Nord nicht mehr herumreißen und steigen ab. Die Mannschaft von Bianca Nadermann verlor sowohl ihr Spiel gegen Klassenprimus Hammer SC 08 als auch gegen TV Brettorf II. Damit schließen die Ahlhornerinnen die Saison als Schlusslicht ab. Dagegen hat der TV Brettorf II die Klasse gehalten, zieht sein Team laut Staffelleiter Stefan Hasenjäger aber zrück.

TV Brettorf II – Hammer SC 08 2:3 (12:10, 8:11, 14:12, 10:12, 9:11): Es hätte nicht viel gefehlt, da hätten die Brettorfer Faustballerinnen dem noch ungeschlagenen Ligaprimus aus Hamm am letzten Spieltag noch die erste Saisonniederlage zugefügt. Nach der langen Saisonpause von mehr als einem Monat lieferte sich der TVB dabei über alle Sätze einen offenen Schlagabtausch mit den Gästen aus Westfalen. „Mit nur fünf Spielerinnen waren die Wechselmöglichkeiten begrenzt. Dafür, dass wir in der langen Pause kaum Training hatten, haben wir aber super mitgehalten“, sagte Angreiferin Rieke Schwarze. Zweimal ging ihre Mannschaft in Satzführung, doch der HSC fand jeweils die passende Antwort. „Schlussendlich haben wir ein paar Fehler zu viel gemacht, die uns den letzten Satz und damit auch den Sieg gekostet haben“, zeigte sich Schwarze selbstkritisch.

TV Brettorf II – Ahlhorner SV II 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:4): Die Ahlhorner Zweitvertretung hatte sich in einem packenden Duell mit dem Hammer SC gegen den drohenden Abstieg gestemmt – in vier knappen Sätzen aber den Kürzeren gezogen. „Die vier Sätze hatten viel Kraft gekostet“, berichtete Schwarze: „Davon konnten wir profitieren.“ Zwar gelang es den Blau-Weißen, das zwischenzeitliche 0:1 wieder auszugleichen, doch mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Gastgeberinnen aus Brettorf das Kommando. „Wir haben es sehr gut zu Ende gespielt und so auch das letzte Saisonspiel siegreich gestalten können“, zeigte sich Schwarze zufrieden. Die Brettorfer Zweitvertretung belegt zum Saisonende mit 20:12 Punkten den vierten Tabellenplatz. Die Ahlhornerinnen blieben nach den beiden Niederlagen dagegen Tabellenletzter. Damit ist der Abstieg besiegelt.

TV Brettorf III – MTV Diepenau 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 11:9): Es war ein perfekter Start, den die TVB-Frauen gegen die Gastgeberinnen hinlegten. „Wir haben die schlechten Bodenverhältnisse ganz gut kompensieren können“, berichtete Spielerin Hannah Meyer. So agierten die Brettorferinnen immer wieder mit direkten Zuspielen, die zu schnellen Punktgewinnen verwandelt wurden. Einzig im dritten Durchgang gelang es dem MTV, die Schwarz-Weißen zu gefährden. „Wir haben den Satz von Beginn an etwas zu lässig genommen“, ärgerte sich Meyer. Doch nach dem 1:2-Anschluss fand Brettorf schnell ins eigene Spiel zurück – und machte den neunten Saisonsieg perfekt.

TV Brettorf III – Lemwerder TV 3:1 (14:15, 11:7, 11:8, 11:9): Der LTV hatte bereits im Vorfeld die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen geschafft. Doch davon ließ man sich im Brettorfer Lager nicht beeindrucken. Auf tiefem Boden taten sich die TVB-Frauen zwar zunächst etwas schwer, mussten sich im knappen ersten Durchgang in der Satzverlängerung geschlagen geben. Doch trotz des 0:1-Rückstandes fanden die TVB-Faustballerinnen zu ihrem Spiel zurück. „Wir haben mit deutlich mehr Ruhe gespielt und uns auch von zwischenzeitlichen Rückständen nicht weiter verunsichern lassen“, so Meyer. Die 4:0 Punkte waren dabei die perfekte Revanche für die Begegnungen der Hinrunde – in denen sich Brettorf jeweils hatte geschlagen geben müssen.

Mit den Erfolgen festigten die Brettorferinnen ihren fünften Tabellenplatz – punktgleich mit TVB II und dem Tabellendritten aus Diepenau. „Es war ein super Abschluss einer schwierigen Saison“, konstatierte Meyer.