Ahlhorn rüstet mächtig auf

Bisher in Grün, bald in Blau: Der Ahlhorner SV verpflichtete die Brüder Bassel und Zana Ibrahim vom TSV Ippener (oben v. l.) sowie die Mörsener Mirsad Stublla und Bartosz Drozdowski (unten v. l.). Hinzu kommen noch Oythes Liridon Stublla und Ippeners Mazlum Ibrahim.

Liridon Stublla trug zuletzt das Trikot des VfL Oythe. Mit seinen 26 Einsätzen der abgelaufenen Landesliga-Serie trug der Offensivmann maßgeblich zur Meisterschaft und so zum Oberliga-Aufstieg des Clubs vor den Toren Vechtas bei. Zeyrek frohlockt: „Liridon soll über außen angreifen“, sagt er über den Mittelfeldspieler, der auch als Zehner einsetzbar wäre: „Ich will mit schnellen Außenspielern zügig das gegnerische Mittelfeld überbrücken.“

In Ahlhorn trifft der 25-Jährige nun auf seinen älteren Bruder Mirsad, wie Drozdowski langjähriger Leistungsträger des SV Mörsen-Scharrendorf aus der Kreisliga Diepholz. Mit dem Team spielten beide auch zwischendurch in der Bezirksliga. Doch Drozdowski wohnt in Brettorf, die Stubllas wie ihr neuer Coach Zeyrek in Wildeshausen – da ist das Hans-Jürgen-Beil-Stadion deutlich kürzer entfernt für den nun zweifachen Familienvater Drozdowski,

Keeper Koch als Kontaktmann

den beruflich stärker eingespannten Mirsad und den studienbedingt mehr geforderten Liridon Stublla. „Das hat für mich einerseits den Ausschlag gegeben – andererseits die Tatsache, dass ich Ahlhorns neuen Co-Trainer Engin Akcay schon kannte“, berichtete Drozdowski. Der Kontakt kam über Nikolai Koch zustande, seit der Rückrunde Torwart beim ASV: „Nikolai und ich sind gute Kumpel und haben schon oft zusammen gespielt“, erinnert Drozdowski an ihre gemeinsame Zeit beim damaligen Landesligisten Barnstorfer SV, VfL Wildeshausen, GW Kleinenkneten und zwischendurch in Mörsen.

Wie bisher beim SVMS ist Drozdowski in Ahlhorn fürs Abwehrzentrum vorgesehen – „nicht nur, weil er ein guter Innenverteidiger ist, sondern weil ich ihn als Sprachrohr brauche“, unterstreicht Zeyrek: „Er soll wie Nikolai im Tor die Jüngeren auf dem Platz coachen.“

Angesichts des Wunsches, kürzerzutreten, „gab es „vier, fünf Gespräche“ mit Mörsens Spartenleiter Andreas Siegmann, schildert Drozdowski: „Mirsad und mir wurde zugesichert, dass wir nicht immer zu jedem Training kommen müssten – aber wenn du dann deshalb nicht mehr richtig fit bist und 80 Minuten auf der Bank hockst, hilft das keinem“, meint der 34-Jährige.

Dann lieber weiter voll dabei – und darauf freut sich der für die Innenverteidigung vorgesehene Drozdowski: „Ahlhorn hat ein tolles Stadion, will hier richtig etwas aufbauen und braucht dafür ein paar alte Hasen.“ Kollege Mirsad Stublla darf sich mit seinen 31 Jahren ebenfalls zu dieser Riege zählen. Trainer Zeyrek sieht den schussgewaltigen und passsicheren Mittelfeldmann als Sechser: „Er bringt neben seinem Wumms und der Präzision eine ungeheure Zweikampfstärke mit.“ Doch beiden verweigert der SV Mörsen bisher die Freigabe, weil sie vorher angeblich fest zugesagt hätten: „Zu diesem Zeitpunkt bekommen wir auf die Schnelle keinen Ersatz mehr“, klagt Siegmann.

Drozdowski kann den Ärger verstehen, „aber Andreas und ich kommen immer noch gut miteinander aus. Ich hatte hier sieben schöne Jahre und die Entscheidung ist mir echt nicht leicht gefallen, aber ich will jetzt auch zu den Auswärtsspielen nicht mehr so weit fahren“, sagt er mit Blick auf das deutlich größere Gebiet des Nachbarkreises: „Ob wir die Freigabe bekommen, müssen jetzt die beiden Vereine klären.“

Trainieren darf der Abwehr-Hüne natürlich schon jetzt. Sein Eindruck nach den ersten beiden Einheiten der Vorbereitung: „Es sind viele richtig gute Einzelspieler dabei. Jetzt kommt es darauf an, eine funktionierende Mannschaft daraus zu formen.“

Trainer Zeyrek ist da optimistisch: „Es mag zwar viele fachlich bessere Trainer geben, die eine Lizenz haben. So einen Schein konnte ich bisher nicht machen, weil ich in den letzten 20 Jahren nur gearbeitet habe“, schildert der Unternehmer: „Aber ich habe das größte Herz, kann in jeden Spieler hineinhorchen und ihn noch ein bisschen besser machen.“