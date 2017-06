Aderlass geht weiter: Auch Tom Schmidt verlässt den VfL

Wildeshausen - Als eingefleischter Gildebruder ließ Marcel Bragula am Dienstag selbstverständlich die Trainingsklamotten im Schrank. Stattdessen holte der Coach des VfL Wildeshausen Frack und Zylinder hervor, um im Festumzug von der Herrlichkeit in den Krandel auszumarschieren. Doch Bragulas Feierlaune war getrübt. Denn bei seinen Bemühungen, nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga eine schlagkräftige Mannschaft an den Start zu bringen, hatte er einen herben Dämpfer hinnehmen müssen.

Unmittelbar vor dem Pfingstfest hatte Oberligist BV Cloppenburg auf seiner Internetseite die Verpflichtung von Tom Schmidt vermeldet. Das Mittelfeldjuwel ist nach Linksverteidiger Lukas Schneider (Laufbahnende), Mittelfeldmotor Jan Lehmkuhl (SC Melle 03) und Torjäger Lennart Feldhus (SV Ramlingen-Ehlershausen) bereits der vierte Leistungsträger, der dem VfL Wildeshausen den Rücken kehrt.

„Das Angebot kam nach unserem Abstieg. Ich habe mir Gedanken gemacht und abgewogen. Am Ende haben der Reiz, mich spielerisch weiterzuentwickeln und nochmal höherklassig anzugreifen, den Ausschlag gegeben“, berichtet der Abiturient, der in der Huntestadt demnächst eine Bankausbildung beginnen wird. Nach eigenem Bekunden lag ihm auch eine Offerte aus der Regionalliga vor. „Das kam aber nicht infrage.“ Stattdessen erhielten die „Zebras“ den Zuschlag, wo in Flügelflitzer Janek Jacobs bereits ein ehemaliger Wildeshauser kickt.

Leon Walles kommt aus Oldenburg

Neben Schmidt sicherte sich der BVC auch die Dienste von Linksverteidiger Leon Walles (VfB Oldenburg II). „Ich freue mich sehr, dass wir mit Tom und Leon zwei extrem motivierte und wissbegierige Talente für uns gewinnen konnten“, sagte der sportliche Leiter Sebastian Schütte. „Beide haben sehr große Lust auf den BVC und wollen bei uns den nächsten Schritt machen. Vom Potenzial der beiden sind wir absolut überzeugt, denn wir verfolgen den Weg der beiden seit Jahren.“

Schüttes Freud’ ist Bragulas Leid. „Ich hätte mir gewünscht, dass sich Tom noch ein Jahr in Wildeshausen weiterentwickelt. Aber was ich mir wünsche, spielt keine Rolle. Wenn ein Angebot von einem Oberligisten kommt, kann man dem Jungen nur die Daumen drücken, dass er sich da durchsetzt“, sagt der 42-Jährige. Schmidt selbst ist diesbezüglich optimistisch. „Letztlich liegt es an einem selbst, wie viele Minuten man bekommt. Vielleicht kann ich 15 oder 16 Spiele machen. Ich will aber erstmal ankommen und mich ans Tempo gewöhnen“, meint er.

Erst im vergangenen Herbst war Schmidt vom A-Junioren-Bundesligisten JFV Nordwest zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. Dank einer Sondergenehmigung des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) durfte der damals 17-Jährige auch schon im Herrenbereich spielen. Sein Landesliga-Debüt gab er bei der 1:4-Heimniederlage gegen den TSV Oldenburg. „In Ordnung, aber ausbaufähig“, bewertete er anschließend seine eigene Leistung.

Dank seines unbändigen Willens entwickelte sich der technisch versierte NFV-Auswahlspieler rasch zu einer festen Größe im Wildeshauser Mittelfeld. In insgesamt 19 Landesliga-Einsätzen erzielte er einen Treffer. „Tom macht immer 95 Minuten Volldampf“, erläutert Bragula. „Allerdings muss er auch noch dazulernen. Sein One-Man-Pressing war oftmals nicht zielführend.“

Interesse an Schmidt „nicht überraschend“

Dass Schmidt aufgrund seines „sehr, sehr großen Talents“ andernorts Begehrlichkeiten geweckt hat, kommt für VfL-Fußballabteilungsleiter Ottmar Jöckel nicht überraschend. Allerdings habe sich das umworbene VfL-Eigengewächs bislang nicht abgemeldet. Bezüglich der Freigabe sei er vom BVC ebenfalls noch nicht angesprochen worden, berichtet Jöckel und betont: „Es gibt auch kein Verlangen von unserer Seite, etwas zu unternehmen.“ Der VfL-Fußballboss findet „die Art, wie der BVC beim Anwerben von Spielern agiert, nicht in Ordnung“. Auch deshalb werde Schmidt die Zustimmung für einen Wechsel an die Friesoyther Straße „nicht so ohne Weiteres bekommen“. Schließlich habe der VfL Wildeshausen unter anderem „eine ganze Menge Gehirnschmalz“ investiert, um Schmidts Spielgenehmigung zu erwirken. „Es ist nicht unsere Art, jemandem Steine in den Weg zu legen. Wir haben einmal einen Jungen so nach Cloppenburg gehen lassen, in diesem Fall werden wir es wahrscheinlich nicht tun – warten wir ab, was da kommt“, meint Jöckel.

Marcel Bragula weiß hingegen, was ihm bevorsteht. „Das wird eine harte Saison“, ächzt der VfL-Coach. Denn dem Verlust des Leistungsträgerquartetts stehen bislang nur drei Neuzugänge gegenüber. Wie berichtet, wechseln Defensiv-Allrounder Christoph Stolle, Torhüter Felix Dittrich und Offensivmann Michael Eberle vom Kreisliga-Vizemeister TSV Ganderkesee in den Krandel. Weitere Verstärkungen sind aktuell nicht in Sicht.

mar