Josephine Acikgöz erzielt in der Nachspielzeit Wildeshausens 4:3-Siegtreffer

Von: Sven Marquart

Matchwinnerin: Josephine Acikgöz (r. neben Marielle Kreienborg) erzielte in der Nachspielzeit Wildeshausens Siegtreffer. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Mehrfach hatte es Josephine Acikgöz erfolglos aus der Distanz versucht. Doch von ihren Fehlschüssen ließ sich die Mittelfeldspielerin des Fußball-Bezirksligisten VfL Wildeshausen nicht entmutigen. Es lief bereits die Nachspielzeit, als die 22-Jährige erneut aus rund 20 Metern abzog. Der Ball setzte auf, sprang durch einen Platzfehler über Torhüterin Josefina Hefke hinweg ins Netz und bescherte den Krandel-Kickerinnen so zum Saisonauftakt einen 4:3 (0:0)-Erfolg über den SV Fortuna Einen – und VfL-Coach Carsten Mirbach nachträglich das passende Geschenk zu seinem 51. Geburtstag.

„Josephine hat es immer wieder versucht und sich letztlich für ihren Mut und ihre gute Leistung belohnt“, freute sich Mirbach für seine Matchwinnerin. Bei allem Jubel über den späten Siegtreffer (90.+3) verschwieg Wildeshausens Trainer aber nicht, dass es seine Crew unnötig spannend gemacht hatte, „weil wir nach dem 3:1 aufhören, Fußball zu spielen“.

Trotz Chancen auf beiden Seiten war es torlos in die Pause gegangen. Gleich nach Wiederanpfiff markierte Sarah Kubitza aus der Drehung das 1:0 (46.). Per direkt verwandeltem Eckball glich Alina Boning zum 1:1 aus (63.). Dann senkte sich eine verunglückte Flanke von Ann-Marie Tangemann zum 2:1 in die Maschen (63.). Und schließlich nutzte Sarah Kubitza nach Foul an Leni Gutsche den fälligen Strafstoß zum 3:1 (74.). „Damit war das Spiel eigentlich durch“, meinte Mirbach.

Doch die Gäste, in den beiden vergangenen Spielzeiten jeweils Dritter, stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Jennifer Lassak (81.) und Svenja Aff (88.) bestraften den Wildeshauser Schlendrian mit den Treffern zum Ausgleich. „Aber es zeichnet die Mannschaft aus, dass sie erst mit dem Schlusspfiff aufhört und alles dafür tut, dass wir die drei Punkte da behalten“, lobte Mirbach die Moral seines Teams.