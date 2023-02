Verbandsligisten TSG Hatten-Sandkrug und TV Neerstedt trennen sich 21:21

Von: Sven Marquart

Sicherer Rückhalt: Neerstedts Keeper Mike Krause hielt ordentlich. © Sven Marquart

Sandkrug – Erhitzte Gemüter, kräftig zupackende Abwehrreihen und Spannung bis zur letzten Sekunde – das Nachbarschaftsderby zwischen den Verbandsliga-Handballern der TSG Hatten-Sandkrug und des TV Neerstedt hatte einiges zu bieten. Eines jedoch nicht: einen Sieger! 21:21 (13:11) hieß es nach 60 kampfbetonten Minuten.

„Im Vorfeld war allen bewusst, dass es kein schönes Spiel werden wird. Ich denke, am Ende ist die Punkteteilung gerecht“, meinte Neerstedts Coach Andreas Müller. Dem widersprach sein TSG-Kollege Lars Kampmann: „Wir waren zwischen der 42. und 52. Minute ein paarmal mit zwei Treffern vorne. Wenn wir da mal mit vier, fünf oder sechs weggehen, dann gewinnen wir. In dieser Phase vergeben wir mindestens vier 100-prozentige Chancen – diese Fehlwürfe kosten uns den Sieg.“

Die geringe Torausbeute zeigt es bereits an: Vor rund 220 Zuschauern dominierten die Torhüter im Zusammenspiel mit ihren Defensivabteilungen. Um die Kreise von Neerstedts Spielmacher Andrej Kunz und dessen Rückraumkollegen einzuengen, ließ Kampmann seine Crew erstmals in einer 3:2:1-Formation verteidigen. „Das Kollektiv hat richtig gut gearbeitet“, freute sich Kampmann. Allerdings war diese Deckungsvariante auch sehr kräftezehrend. Dem gut aufgelegten TSG-Keeper Jan-Peter Steffens stand sein Neerstedter Pendant Mike Krause in nichts nach. Mit Ausnahme von zwei Siebenmetern, bei denen Youngster Tjark Müller zwischen die Pfosten ging, spielte Krause komplett durch. Sein angestammter Partner Lukas Oltmanns saß zwar auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz, weil er wenige Tage zuvor am Oberschenkel operiert worden war. „Wir wollten kein Risiko gehen. Aber Mike hat das auch sehr, sehr ordentlich gemacht“, lobte Andreas Müller seinen Schlussmann.

An Krause lag es nicht, dass die Grün-Weißen über weite Strecken der ersten Halbzeit einem Rückstand hinterherliefen. „Das ist zu wenig!“, schimpfte Müller mit seiner Abwehr, nachdem Sean Heelis zum 3:1 (5.) für die TSG eingenetzt hatte. Nach dem 6:2 (11.) von Christian Wolf hatte Müller genug und bat mittels grüner Karte zum Kreisgespräch. Das fruchtete. Die Neerstedter wirkten nun wacher und verkürzten durch Max Hülsmann auf 6:7 (15.). Nun meldete Kampmann Redebedarf an. Zwar konnte Kunz mit seinem einzigen Treffer zum 8:8 (17.) ausgleichen. Doch anschließend behauptete der Tabellenfünfte bis zur Pause einen knappen Vorsprung.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts sorgte Linkshänder Marcel Reuter mit dem 14:13 (35.) für die erste Neerstedter Führung. Aber schon beim 15:14 (38.) durch Jonas Schepker war Sandkrug wieder vorn. Es blieb weiter eng. Beim Stand von 20:20 ging es in die Schlussminute. Mit einem abgefälschten Wurf traf Jan Niklas Bruning zum 21:20 (60.) für die Gäste. 21 Sekunden vor ultimo sorgte Christoph Stüve schließlich für das 21:21 und die Punkteteilung. Neerstedts letzter Angriff wurde abgepfiffen, weil Marcel Reuter bei seinem Anspiel auf Kreisläufer Julian Hoffmann im Torraum stand. „Wir nehmen jeden Punkt mit. Aber wir müssen auch mal wieder Siege einfahren – für Schulterklopfer können wir uns nichts kaufen“, bilanzierte Andreas Müller.

Stenogramm TSG Hatten-Sandkrug – TV Neerstedt 21:21 (13:11) TSG Hatten-Sandkrug: Denker, Steffens - Schridde, Schepker (5), Maas, Steverding, Spille (2), Menkens (3/3), Fischer, Heelis (2), Stüve (5), Lücken, Linnemann (2), Wolf (3) TV Neerstedt: Krause, Müller, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader (1), Poppe, Marcel Reuter (5), Hoffmann (7/1), Bruning (1), Quickert, Auffarth (3), Hennken, Hülsmann (3), Kunz (1) Siebenmeter: TSG 3/3, TVN 1/1 Zeitstrafen: TSG 5, TVN 3 Schiedsrichter: Sebastian Heins/Frank Lüloff Zuschauer: 220