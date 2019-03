Abwehr lässt Keeper Pecht im Stich

Neerstedt – Das war’s dann wohl! Nach der 24:33 (10:18)-Pleite beim Elsflether TB II können die Regionsoberliga-Handballer des TV Neerstedt II ihre Aufstiegshoffnungen begraben. „Wir müssen realistisch sein: Das wird nichts mehr. Trotzdem werden wir weiter Gas geben, so lange rechnerisch noch alles möglich ist“, sagte Neerstedts Betreuer Thomas Lindenthal.

Mit weiteren Auftritten wie in der Wesermarsch verbietet sich den Grün-Weißen aber jeder Gedanke an die Landesklasse. Nach gutem Beginn und einer 4:3-Führung (11.) hatte die Crew von Trainer Ninos Chabo den überaus agilen Elsflethern nur noch wenig entgegenzusetzen und geriet bis zur Pause mit acht Treffern in Rückstand. Kevin Pecht, der den verhinderten Dennis Dohle zwischen den Pfosten vertrat, tat sein Möglichstes. „Er hat einige Unhaltbare rausgeholt. Das war schon gigantisch“, lobte Lindenthal den Keeper. Allerdings wurde Pecht von seiner Abwehr schmählich im Stich gelassen.

Auch im zweiten Abschnitt war die ETB-Reserve wesentlich zielstrebiger im Angriff. „Es gab keine Situation, in der eine Wende möglich gewesen wäre. Man muss fairerweise zugeben, dass das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung geht“, erläuterte Lindenthal. mar

TV Neerstedt II: Pecht, Voß - Schröder-Brockshus (2/2), Quickert (2), Schröder (2), M. Steenken, Bruns (4), Deeken (7), Löding (2), Müller (1), Logemann (3), Vosteen (1).