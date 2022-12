Abstiegskampf in Ahlhorn

Von: Sven Marquart

Wünscht sich am Vorabend seines 30. Geburtstags einen Sieg: Ahlhorns Spielertrainer Tim Albrecht fordert von seinem Team mehr Einsatz und Durchschlagskraft. © Sven Marquart

Landkreis – Schlechter hätte die Hallensaison für die Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV und SV Moslesfehn bisher kaum laufen können. Die Ahlhorner sind mit 0:8 Punkten Vorletzter, die „Mossis“ mit 0:10 Zählern Schlusslicht der Tabelle. Einer der beiden Landkreisrivalen wird an diesem Freitag erstmals Grund zum Jubeln haben: der Sieger des Kellerduells, das ab 20 Uhr in Ahlhorn steigt. Eitler Sonnenschein herrscht dagegen beim TV Brettorf. Der ungeschlagene Spitzenreiter kann am Samstag, 16 Uhr, im Heimspiel gegen den SV Armstorf den nächsten Schritt in Richtung DM-Qualifikation gehen.

Ahlhorner SV – SV Moslesfehn (Freitag, 20 Uhr): „Das ist ein Spiel, das beide Mannschaften gewinnen wollen und müssen“, unterstreicht Ahlhorns Spielertrainer Tim Albrecht die Wichtigkeit der Partie. Denn beide Teams haben bereits vier Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze – der Sieger bekommt Tuchfühlung zum rettenden Ufer, für den Verlierer rückt der Klassenerhalt in ganz weite Ferne. „Mit unserem Potenzial sollten wir zumindest die Klasse halten, und Moslesfehn hätte ich eher auf Platz drei oder vier erwartet“, sagt Albrecht. Doch stattdessen droht Neuling Moslesfehn der direkte Wiederabstieg und den Hausherren ein ähnliches Malheur wie in der Feldsaison 2021, als sie das Bundesliga-Oberhaus verlassen mussten. Dieser Betriebsunfall ist mittlerweile repariert. „Vielleicht hat es uns in der zweiten Liga so gut gefallen“, meint Albrecht ironisch. Fest steht: Unterm Hallendach blieb der ASV bisher deutlich unter seinen Möglichkeiten. „Wir hätten gerne schon zwei oder vier Punkte auf dem Konto gehabt“, sagt Albrecht. Dem Nationalspieler ist bewusst, dass „wir einiges mehr aufs Parkett zaubern müssen“, wenn es mit dem ersten Sieg klappen soll. „Wir brauchen mehr Einsatz und Durchschlagskraft, und zwar auf allen Positionen.“ Denn Albrecht weiß um den ausgeprägten Kampfgeist der Gäste. „Sie stecken nie auf, selbst wenn sie mit 0:4 zurückliegen“, erläutert der Weltmeister, der sich am Vorabend seines 30. Geburtstags einen Erfolg von seinem Team wünscht. Während die Ahlhorner in Bestbesetzung antreten können, muss SVM-Coach Bodo Würdemann auf Dominik Lübbers (Fingerbruch) und Pascal Töllner (beruflich verhindert) verzichten.

TV Brettorf – SV Armstorf (Samstag, 16 Uhr): Die Erinnerung an das Hinspiel ist noch frisch. Erst zwei Wochen ist es her, dass die Brettorfer trotz eines 1:2-Satzrückstandes am Ende verdient mit 5:3 im Landkreis Cuxhaven triumphierten. Auch beim erneuten Aufeinandertreffen erwartet TVB-Trainer Klaus Tabke „wieder ein ausgeglichenes Spiel“. In der Vergangenheit tat sich seine Crew gegen die Armstorfer oftmals schwer. Was zum einen an deren Abwehr lag, die laut Tabke „immer wieder Bälle rausholt, von denen man es nicht vermutet“, und zum anderen an deren Offensivkräften. Die Sprungangaben von Björn Buck seien schwer zu lesen, und dessen Angriffspartner Jannik Peters sei allein aufgrund seiner Körpergröße ein guter Blocker. „Und wenn er die Bälle auf der Leine liegen hat, macht er sie auch rein“, warnt Tabke. Wichtig werde es deshalb sein, dass seine Spieler möglichst lange ihre Positionen halten und sich nicht zu früh bewegen. Der Tabellenvierte (6:6 Punkte) werde sich nun für die Hinspielniederlage revanchieren wollen, vermutet Tabke. „Außerdem wollen sie die erste Mannschaft sein, die den Tabellenführer schlägt – das ist ein zusätzlicher Anreiz“, meint der 57-Jährige. Aber auch im Erfolgsfall will er hinter die DM-Qualifikation noch keinen Haken machen: „Darüber können wir mal vorsichtig reden, wenn wir auch nächstes Wochenende gegen Hagen gewinnen sollten.“ In beiden Partien muss Tabke ohne Abwehrspieler Moritz Cording (Fingerverletzung) auskommen. Da Nachwuchsakteur Elias Borchers zu Wochenbeginn mit einem Infekt zu kämpfen hatte, wird Tabke seinen Kader vermutlich mit Aushilfen aus dem zweiten Brettorfer Team aufstocken.