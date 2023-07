Abpfiff für Theodor Potiyenko

Von: Sven Marquart

Hängt die Pfeife an den Nagel: Theodor Potiyenko hat seine Schiedsrichterlaufbahn beendet. © Sven Marquart

Landkreis – Sein fußballerisches Talent war überschaubar. Dafür wurde Theodor Potiyenko bei den B-Junioren des FC Hude immer wieder auffällig, weil er lauthals über Schiedsrichter und ihre Entscheidungen meckerte. „Irgendwann hat dann mal einer gesagt: Dann mach es doch selbst besser“, berichtet Potiyenko. „Ich habe mich angemeldet und Blut geleckt.“ Nachdem er den entsprechenden Lehrgang absolviert hatte, gehört er seit dem 7. Februar 2007 selbst zur pfeifenden Zunft.

Die Aufwandsentschädigung sei „ein gutes Taschengeld“ gewesen, erinnert sich Potiyenko an seine Anfänge. Dass der Schiedsrichterausweis freien Eintritt zu den Bundesliga-Spielen von Werder Bremen gewährt, war ein weiterer angenehmer Nebeneffekt. Bis zu den A-Junioren kickte er noch selbst. „Mit 17 bin ich in die Bezirksliga gekommen und habe den Fokus komplett aufs Pfeifen gelegt – das war die richtige Entscheidung“, sagt Potiyenko.

Denn in den folgenden 15 Jahren stieg er zum höchstpfeifenden Schiedsrichter des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst auf. Der in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geborene Huder, der inzwischen in Bremen lebt, leitete Partien bis zur Regionalliga Nord der Herren und der A-Junioren-Bundesliga – meistens assistiert von Sebastian Lampe (SC Kampe/Kamperfehn) und Jannik Weinkauf (VfL Oldenburg). Auf dem Platz verschaffte sich Potiyenko durch seine „ruhige und sehr souveräne Art“ Respekt, sagt Kreisschiedsrichterobmann Harald Theile.

Nun hat sich Potiyenko allerdings dazu entschlossen, seine Pfeife an den Nagel zu hängen. „Nach sieben Jahren habe ich meinen Regionalliga-Platz am Saisonende abgegeben“, sagt der studierte Betriebswirt, der sich gerade auf sein Wirtschaftsprüferexamen vorbereitet. „Das erfordert sehr viel Zeit. Außerdem habe ich schon länger mit Verletzungsproblemen zu kämpfen“, erläutert der 32-Jährige.

Beim Testspiel zwischen Landesliga-Aufsteiger VfL Stenum und Regionalliga-Absteiger SV Atlas Delmenhorst (0:3) am vergangenen Sonntag war Potiyenko letztmals als Unparteiischer im Einsatz. Offiziell war er bereits am 30. Juni bei der Partie zwischen Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg und Zweitligist FC St. Pauli (0:6) in Ahlhorn verabschiedet worden. „Das war ein guter Abschluss. Es hat Spaß gemacht. Überhaupt möchte ich die letzten 15 Jahre nicht missen“, sagt Potiyenko.

Er sei auf dem Platz nie tätlich angegriffen worden. „Auch die Beleidigungen hielten sich in Grenzen“, meint der Huder. Im Rückblick auf seine Laufbahn überwiegen eindeutig die schönen Erlebnisse. Gern erinnert sich Potiyenko an ein Revierderby in der A-Junioren-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04: „Am Tag vorher hatten Dortmunds Profis mit 3:0 gegen Schalke gewonnen – in der Stadt herrschte eine Stimmung als wäre der BVB Meister geworden.“ Auch ein Einsatz als vierter Offizieller bei einem Länderspiel der deutschen U 16-Nationalmannschaft gegen Belgien in Rehden gehört zu seinen Highlights.

Auch wenn er selbst nicht mehr zur Pfeife greift, bleibt Potiyenko dem Schiedsrichterwesen als Beobachter und Coach erhalten. Den Staffelstab als Aushängeschild des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst reicht er an Julian Karker weiter. Der Referee vom VfR Wardenburg ist bis zur Oberliga Niedersachsen im Einsatz.