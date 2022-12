Abel macht beim VfL Wildeshausen den Abflug

Von: Sven Marquart

Zurück zu den Wurzeln: Angreifer Lucas Abel verlässt den VfL Wildeshausen und schließt sich wieder seinem Heimatverein TSV Großenkneten an. © Sven Marquart

Wildeshausen – Fußball-Landesligist VfL Wildeshausen hat sich vorzeitig in die Winterpause verabschiedet. Wie Teammanager Bernd Kinzel Freitagmittag mitteilte, fällt das für den zweiten Adventssonntag angesetzte Heimspiel gegen den SV Wilhelmshaven „wegen Unbespielbarkeit des Platzes“ aus. Wann die Begegnung nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Bereits in den vergangenen Tagen waren die Flächen im Krandel gesperrt, so dass sich der Tabellenvorletzte auch nicht adäquat auf die Partie gegen die zweitplatzierten Jadestädter vorbereiten konnte. Deshalb verwundert es nicht, wenn VfL-Coach Marcel Bragula sagt: „Traurig bin ich nicht, wenngleich ich als Fußballer immer spielen will.“

Trotz der Absage holte Bragula seine Mannschaft am Freitag noch einmal für eine Abschlussbesprechung zusammen. Unter anderem stellte er ihnen den Fahrplan für das Unternehmen Klassenerhalt vor. Im Rahmen seiner Wintervorbereitung wird der VfL Wildeshausen sieben Testspiele bestreiten. Sechs Termine sind fixiert – alle auswärts, alle auf Kunstrasen. Gegner sind die U 19 des JFV Nordwest (Sonntag, 22. Januar, 14 Uhr), der TuS BW Lohne II (Sonntag, 5. Februar, Anstoßzeit offen), die SFN Vechta (Samstag, 11. Februar, Anstoßzeit offen), GVO Oldenburg (Mittwoch, 15. Februar, 19.30 Uhr), der VfL Stenum (Sonntag, 19. Februar, 15 Uhr) und der TuS Sulingen (Sonntag, 26. Februar, 15 Uhr). Für Freitag, 27. Januar, sucht Bragula noch einen passenden Sparringspartner.

Nach der Niederlagenserie von sechs Pleiten am Stück mit dem jüngsten 0:6 gegen Hansa Friesoythe als negativem Höhepunkt sollen seine Spieler in den nächsten sechseinhalb Wochen „komplett abschalten“ und dann am 17. Januar fit zum Trainingsauftakt erscheinen. „Das war auch ein Problem im Sommer: Da hatte nicht jeder die nötige Grundfitness“, erläutert er.

Beim Vorbereitungsstart wird Lucas Abel nicht mehr dabei sein. Der 22-jährige Angreifer stürmt in der zweiten Saisonhälfte für seinen Heimatverein TSV Großenkneten in der Bezirksliga. „Wir hatten offene und ehrliche Gespräche und haben übereinstimmend festgestellt, dass es für beide Seiten nicht mehr passt“, berichtet Bragula. Abel hatte sich im Januar 2021 nach dem Rückzug des BV Essen aus der Landesliga den Krandel-Kickern angeschlossen. In 27 Punktspieleinsätzen gelangen dem 1,99-Meter-Hünen zwei Treffer. „So wie es aktuell aussieht, wird das aber die einzige personelle Veränderung im Winter bleiben“, sagt Bragula.

Abels Weggang schmerzt dennoch. Denn die Abteilung Attacke wird nun noch weiter ausgedünnt. Mit nur 17 erzielten Treffern stellen die Wildeshauser hinter Schlusslicht Falke Steinfeld (15) den harmlosesten Angriff der Spielklasse. Das Fehlen von Maximilian Seidel macht sich deutlich bemerkbar. Der quirlige Offensivmann kann nach seiner Knie-OP noch immer nicht schmerzfrei joggen. „Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass Maxi im März wieder spielt“, sagt Bragula.

Auch Nico Kiesewetter, Marco Nakelski, Duc Nguyen, Jan Stubbmann und Janne Kay erwartet er nicht so bald zurück. Dafür geht der 48-Jährige fest davon aus, dass ihm Robin Ramke, Lennart Osterloh, Christopher Kant, Alexander Dreher und Steven Müller-Rautenberg im Januar wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen. Kapitän Marius Krumland ist zwar seit Dienstag wieder an Gehhilfen unterwegs, weil ihm die Metallplatte aus dem Fuß entfernt wurde, die ihm nach seinem Sprunggelenkbruch eingesetzt worden war. „Aber ich glaube nicht, dass er lange ausfällt“, sagt Bragula.

In seiner Saisonanalyse kommt der B-Lizenzinhaber zu dem Schluss, „dass wir ohne die Verletztenmisere nicht so weit unten stehen würden“. Doch Bragula hat sich auch selbst kritisch hinterfragt und durchaus Fehler gefunden. „Ich hätte die Intensität im Training nicht runterschrauben dürfen, um zu vermeiden, dass sich noch jemand verletzt. Dadurch fehlten uns in den Spielen die entscheidenden Körner“, erklärt er. Außerdem habe er bei den Neuzugängen, die vorher fast allesamt in unteren Ligen aktiv waren, taktisch zu viel vorausgesetzt. „Das hätte ich eher erkennen müssen“, sagt Bragula. Jetzt gibt es „Nachhilfeunterricht“, um die Wissenslücken zu füllen.

Dass die Duschen im Krandel wochenlang nicht nutzbar waren, sei dem „unbändigen Teamgeist, der uns sonst ausgezeichnet hat“, abträglich gewesen. Verschwitzt und verdreckt habe niemand Lust, nach dem Training noch lange in geselliger Runde zusammenzusitzen.

„Die Unzufriedenheit ist maximal, aber noch ist nichts verloren“, sagt Bragula. Vier Punkte trennen seine Crew vom rettenden Ufer. „Von den letzten sieben Mannschaften steigen sechs ab. Wir müssen versuchen, unter diesen sieben Mannschaften auf Platz eins zu stehen. Den Rest der Tabelle kannst du abschneiden – der ist zu weit weg“, lautet seine Herangehensweise.