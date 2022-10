VfL Wildeshausen muss beim TV Dinklage vor allem offensiv zulegen

Von: Sven Marquart

Gerade erste genesen, schon wieder verletzt: Ob Wildeshausens Angreifer Lucas Abel (links) im Auswärtsspiel beim TV Dinklage mitwirken kann, ist fraglich. © Cord Krüger

Wildeshausen – Auf fremden Plätzen waren die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen in dieser Saison meist gern gesehene Gäste. Von ihren zehn eingespielten Punkten holten die Krandel-Kicker nur einen auswärts, und zwar beim 1:1 in Friesoythe. „Das ist ein Problem“, gibt VfL-Coach Marcel Bragula zu. Allerdings war durch die späten Gegentreffer beim SV Wilhelmshaven (1:2) und beim VfL Oythe (2:3) auch bei zwei von sechs Auftritten Pech im Spiel. Die nächste Chance, seine dürftige Auswärtsbilanz aufzupolieren, hat der Tabellenfünfzehnte an diesem Sonntag, 15 Uhr, in der Partie beim TV Dinklage.

Nach dem verkorksten Saisonstart mit nur einem Zähler aus den ersten vier Begegnungen hat der TV Dinklage Fahrt aufgenommen. Aktuell ist die Crew von Trainer Stefan Arlinghaus wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen. „Das sagt schon was aus“, findet Bragula. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich der Tabellenachte zuletzt dreimal hintereinander mit Unentschieden begnügen musste.

Die Dinklager galten jahrelang als „Standardkönige“ der Landesliga. In der Offensive waren zumeist lange Bälle auf Felix Schmiederer das Mittel der Wahl. Der Angreifer stürmt inzwischen für den Oberligisten SC Spelle-Venhaus. Auch deshalb hat sich Dinklages Stil verändert. „Sie sind inzwischen sehr variabel, beherrschen mehrere Grundordnungen und spielen einen gepflegten Ball“, hat Bragula beobachtet. Der kopfballstarke Steffen Espelage (4 Saisontreffer) und der flinke Lasse Barz (5) bilden ein gefährliches Offensivduo. Dahinter ist Bastian Dödtmann (4) der Dreh- und Angelpunkt.

„Wenn wir aus Dinklage was mitnehmen wollen, müssen wir defensiv wieder so gut arbeiten wie zuletzt gegen Bevern, aber offensiv muss eine Steigerung her“, fordert Bragula. Den Schlüssel dazu sieht er in der Behauptung des Spielgeräts: „Wenn wir den Ball erobert haben, verlieren wir ihn oft zu schnell wieder.“ Es gelte, die Pässe besser an den Nebenmann zu bringen.

Auch die aktuelle Woche verging beim VfL Wildeshausen „nicht ohne Nebengeräusche“. So sollte der gerade erst genesene Lucas Abel genauso wie Noah Richter und Fynn Meyer am Dienstag im Kreisliga-Team Spielpraxis sammeln, wurde beim 4:2 gegen Hicretspor laut Bragula aber „regelrecht vom Platz getreten“. Zum Glück habe der lange Angreifer bis auf blaue Flecken und schmerzhafte Prellungen „keine schlimmen Verletzungen“ davongetragen, berichtet Bragula. Ob Abel auflaufen kann, bleibt aber abzuwarten. Mattes Hehr ist beruflich verhindert. Michael Eberle und Jendrik Löschner kränkelten. „Bei ihnen habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben“, erklärt Bragula.

Als „kurios“ bezeichnet der 48-Jährige die Situation auf der Torwartposition. Stammkeeper Niklas Göretzlehner, Garant des 0:0 gegen Bevern, werde trotz eines verstauchten Zehs zwischen den Pfosten stehen. Da aber weder Janne Ole Kay (verletzt) noch Nico Prieto-Falk (verhindert) und Maximilian Mucker (Urlaub) verfügbar sind, wird Hendrik Schulz aus der U 23 auf der Ersatzbank Platz nehmen.