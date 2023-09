Faustball: 99. DM-Titel – Ahlhorns U16-Trainerin Nadermann glücklich / TV Brettorf Fünfter

Von: Julian Diekmann

Deutscher Meister der weiblichen U 16 in Schneverdingen: Trainerin Bianca Nadermann (v. l.), Lena Meidenstein, Anastasia Will, Sophia Macht, Minh Anh Tran, Alya Hameed und Thuong Nguyen vom Ahlhorner SV. Im Hintergrund die Betreuerinnen Lea Delitzscher (l.) und Jordan Nadermann. © Ahlhorner SV

Krönender Abschluss für die weiblichen U 16-Faustballer des Ahlhorner SV: Die Mannschaft von Trainerin Bianca Nadermann hat die Feld-Saison 2023 mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft abgeschlossen. Beim Ausrichter TV Jahn Schneverdingen setzte sich das Team im Endspiel gegen den TSV Essel knapp, aber verdient mit 2:1 (11:4, 4:15, 11:5) durch. Auch die weibliche U 16 des TV Brettorf war in Schneverdingen vertreten. Die Mannschaft von Esther Ahrens sicherte sich am Ende den fünften Platz.

Ahlhorn/Brettorf – Für den Ahlhorner SV war es bereits der 99. DM-Titel in der Vereinsgeschichte. Eine Zahl, auf die auch Nadermann stolz ist. „Das ist eine tolle Sache, auch für meine Mädels natürlich. Jetzt streben wir in der kommenden Hallen-Saison unseren 100. Titel an“, gibt sich Nadermann optimistisch, die mit dem Erfolg in Schneverdingen im Vorfeld „überhaupt nicht gerechnet“ hatte.

Im Endspiel „hat man meinen Mädels die Anspannung schon ganz schön angemerkt“. Doch die Ahlhornerinnen kamen gut rein, gewannen Durchgang eins klar mit 11:4. „Im zweiten Satz lag der ASV dagegen schnell zurück. „Da war nichts zu holen. Wir haben das aber schnell abgehakt, uns voll auf den dritten Satz konzentriert“, berichtete Nadermann: „Dort sind dann noch einmal alle über sich hinausgewachsen.“ Somit war der 99. DM-Titel der Vereinsgeschichte perfekt.

Nicht ganz so erfolgreich verlief die Deutsche Meisterschaft dagegen für den TV Brettorf. Dabei startete das Team stark ins Turnier. Die Mannschaft schloss ihre aus fünf Teams bestehende Gruppe C als Tabellenzweiter ab, musste sich nur dem Gruppensieger MTV Wangersen (1:2) geschlagen geben. Auch das anschließende Achtelfinale stellte für das Ahrens-Team keine wirkliche Herausforderung dar, wurde klar mit 2:0 (11:5, 11:6) gegen die TS Thiersheim (Bayern) gewonnen. Im Viertelfinale war jedoch Schluss. Dort unterlagen die Brettorferinnen gegen Ahlhorns Finalgegner Essel knapp mit 1:2 (11:6, 8:11, 9:11). Kurz darauf bezwangen die Brettorferinnen aber Wangersen, gegen die sie zuvor in der Gruppe noch unterlegen waren, mit 2:0, sodass es zum Spiel um Platz fünf gegen den VfL Kellinghusen kam. Der TVB blieb konzentriert und gewann am Ende verdient mit 2:0 (11:6, 13:11).