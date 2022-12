TV Neerstedt bekommt 28:55-Klatsche beim TSV Altenwalde

Von: Jürgen Prütt

Einmal erfolgreich: Neerstedts Hanna Hohnholt erzielte den Treffer zum 18:31. © Tamino Büttner

Neerstedt – Für die weibliche A-Jugend des TV Neerstedt gab es an der Nordsee nichts zu holen: Nach der heftigen 28:55 (15:27)-Klatsche beim TSV Altenwalde geht die Crew von Trainer Tim Gersner als Schlusslicht der Handball-Landesliga in die letzten beiden Spiele des Jahres. In diesen bekommen es die Grün-Weißen mit zwei Schwergewichten der Liga zu tun. Am Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr geht es zum Zweiten HSG Verden-Aller. Am Sonntag, 18. Dezember, 15 Uhr, kommt der viertplatzierte TV Oyten nach Neerstedt.

„Altenwalde war uns spielerisch und auch körperlich überlegen“, stellte Gersner nach der sechsten Niederlage im siebten Spiel anerkennend fest. Bis zum 4:5 (8.) durch Ida Brinkert war für die Gäste alles im grünen Bereich. In der Folge zog Altenwalde auf und davon. Beim 11:21 (22.) war der Rückstand erstmals zweistellig. Die Gastgeberinnen hatten in Freia Sievern (17/4) eine überragende Werferin. Auf Neerstedter Seite überzeugte Rieke Schreiber. Die deutliche Niederlage konnten jedoch auch die 13 Treffer der Außenspielerin nicht verhindern.

TV Neerstedt: Ahrens - Brader, Brinkert (8/3), von Döllen, Schreiber (13), Vosteen (3), Steenken (1), Claußen (2), Landt, Hohnholt (1).