Zwölf Achimer Karatekas meistern ihre Gürtelprüfungen

Gleich zwölf Karateka des TSV Achim stellten sich zum Jahresabschluss noch einmal den Gürtelprüfungen, die sie alle meisterten. Wie üblich richtete sich die verantwortliche Prüferin Rita Seebaldt (3. Dan) nach den Vorgaben des Deutschen Karate Verbandes, die für jeden Kandidaten ein breites Spektrum für grundlegende Bewegungen und Kampfübungen vorsehen. Diese wurden den Karateka in vielen Trainingseinheiten näher gebracht und durch zusätzliches Individualtraining vertieft. Aus der Anfängergruppe wagten sich Finja Dahle, Leni Sophie Schmock, Kira Ebermann und Bao Vy Le an ihre zweite Gürtelprüfung, die sie mit Erfolg bestanden. Damit dürfen sie sich nun den gelben Gürtel (8. Kyu) umbinden. Tom Hollinger, Gülestan Tali, Seher Tali und Jan Ullenboom erfüllten die Anforderungen zum 7. Kyu (Orangegurt). Einen sehr starken Eindruck hinterließen Elias Edelberg und Daniel Wältring bei der Prüfung zum Violettgurt (5. Kyu). Finja König und Lea Reimann trainieren erfolgreich in der Achimer Leistungsgruppe mit und meisterten die Prüfung zum zweiten Violettgurt (4. Kyu).