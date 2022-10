Zweiter Saisonsieg für TV Oyten im Krimi

Von: Frank von Staden

Traf achtmal: Anton Zitnikov. © Tamino Büttner

Seinen zweiten Saisonsieg feierte am Wochenende Handball-Oberligist TV Oyten. Mit 35:32 (16:12) setzten sich die Mannen von Coach Marc Winter bei der HSG Delmenhorst durch, zogen damit am Gastgeber in der Tabelle vorbei und verließen erst einmal die Abstiegsränge.

Oyten – Es war aber wieder einmal ein echter Krimi, den da die junge Oytener Truppe inszenierte. Denn lange hatte das Team aus dem Kreis Verden wirklich alles im Griff, führte nach einem Treffer von Timo Blau mit 3:1 (4.), wenig später durch Anton Zitnikov mit 8:3 und nahmen dann verdient zur Pause einen 16:12-Vorsprung mit in die Kabine.

Nach dem Wechsel hielten die Gäste das Tempo weiter recht hoch und sahen bereits in der 38. Minute nach Blaus Treffer zum 24:14 wie der sichere Sieger aus. Winter: „Was danach passiert ist, ist für mich noch unerklärlich. Das darf so einfach nicht passieren! Bis zu diesem Zeitpunkt hätten wir ja schon viel höher führen können. Doch dann stellt Delmenhorst auf 4:2 um, ein System, das uns eigentlich liegt. Aber irgendwie haben die Jungs nun völlig den Faden verloren.“ Denn der Vorsprung schmolz im Gefühl des sicheren Sieges recht zügig dahin, begann ab der 49. Minute, als Delmenhorst auf 25:26 stellte, ein Zitterspiel für die Gäste. „Bei 30:30 hatte die HSG dann gar einen psychologischen Vorteil, handelte sich aber zu unserem Glück nach einer normalen Zeitstrafe noch eine auf der Bank ein“, klärt Winter auf. So trafen Hencken, Zitnikov und Brüns zum 33:30 für den Aufsteiger – die Messe war in diesem Moment gelesen. Winter: „Lerneffekt für uns: Wir müssen auch bei hohem Vorsprung hellwach bleiben!“

Tore TV Oyten: Blau (5), Lange (2), Hencken (4/2), Fischer (6), Brüns (6), Zitnikov (8/4), Precht (1), Sell (3).