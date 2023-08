Zweiter Kreisliga-Spieltag steht ganz im Zeichen der Revanche

+ © Verein FSV-Coach Sascha Lindhorst erwartet eine schwere Aufgabe gegen Riede. © Verein

Einige pikante Duelle gibt es am zweiten Spieltag in der Fußball-Kreisliga.

Verden – Der zweite Spieltag in der Fußball-Kreisliga steht ganz klar im Zeichen der Revanche. Denn kurioserweise standen sich sowohl der TB Uphusen II und der TSV Brunsbrock als auch der FSV Langwedel-Völkersen und der MTV Riede erst am vergangenen Mittwoch in der zweiten Runde des Kreispokals gegenüber. Auch der TSV Dörverden und der 1. FC Rot-Weiß Achim treffen bereits zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander.

TB Uphusen II – TSV Brunsbrock (So., 12 Uhr). Uphusens Spielertrainer Aykut Kaldirici verspricht, dass es nicht wieder zu einem 1:9-Debakel kommen wird. Wichtig ist für ihn, dass mit David van der Leij und Serhat Yüksel gleich zwei Schlüsselspieler in den Kader zurückkehren. Dafür muss Kaldirici auf Ronny und Hani Saido (beide Urlaub) verzichten. Im Gegensatz zum Pokalspiel muss Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant seine Abwehr umbauen. Frode Tomhave und Dennis Böhlke weilen im Kurzurlaub. Außerdem ist Paul Moje mit seiner Fußverletzung fraglich. Vierkant: „Ich erwarte ein ganz anderes Spiel, da Uphusen eine Menge wieder gutzumachen hat und daher mit Sicherheit anders auftreten wird.“

TSV Lohberg – TSV Achim (So., 15 Uhr). Da Lohbergs Trainer Ricardo Seidel im Urlaub ist, stehen in den kommenden Spielen Mark Köhnemann und Maurice Haubold in der Verantwortung. Dafür steht Neuzugang Kai-Callem Kösling vom Ligarivalen SV Hönisch erstmals im Kader. Mit ihm haben die Lohberger ihre ersehnte Alternative für den Sturm gefunden. „Wir wollen gegen die kämpferisch starke Lohberger Truppe voll dagegenhalten“, verdeutlicht Achims Co-Trainer Tim Schwentke. Jonas Schnez (zurück aus dem Urlaub) und Erdal Yüksel (Rotsperre abgesessen) sind wieder dabei. Dafür fehlen Simon Klemptner (angeschlagen) und Murat Ogün (Urlaub).

TSV Bierden – SV Hönisch (So., 15 Uhr). „Für uns geht es zunächst einmal darum, dass wir die beiden vergangenen Negativerlebnisse verarbeiten“, verweist Bierdens Trainer Mirko Kappmeyer auf die späten Niederlagen gegen Brunsbrock und Lohberg. Darüber hinaus muss er auf die verletzten Cedric Hübner, Marcel Sievers, Noah Büber und Jan Fuhrmann verzichten. Fraglich sind zudem Tobias Hoos, Sönke Peno, Leandro Bruns und Eric Sonnenberg. „Wir haben bereits im Finale der Dauelser Sportwoche gegeneinander gespielt und wissen daher, was uns erwartet. Wir dürfen zum Beispiel Togay Dogru nicht zur Entfaltung kommen lassen“, warnt Kappmeyer.

TSV Thedinghausen – SV Wahnebergen (So., 15 Uhr). Thedinghausens Trainer Axel Sammrey möchte in seinem ersten Pflicht-Heimspiel unbedingt drei Punkte einfahren. Das Selbstvertrauen dürfte nach den beiden deutlichen Siegen im Pokal groß sein. Jannik Gudegast (privat verhindert) und Hendrik Dahm (muskuläre Probleme) werden definitiv fehlen. Hinter Abwehrchef Jan-Dirk Ölfke (Knie) und Jannis Lange (krank) stehen noch Fragzeichen. Dafür kehren Nick Schmock, Michael Maul, Andreas Mirau, Dennis Buttkus und Jakob Schöpplein wieder zurück. Die Gäste aus Wahnebergen müssen mit Bastian Müller (Rücken) und Andre Meins (Urlaub) gleich zwei Stammspieler ersetzen. Fragezeichen stehen auch noch hinter den Einsätzen von Alexander Altenburg (Knie) und Jannek Harder Wiebe (Bänderverletzung in der Hand). „Wir wollen dem Favoriten aus Thedinghausen natürlich das Leben schwer machen. Aber wenn wir ähnlich konzentriert spielen, wie im Pokal gegen Langwedel und Oyten II und zudem eine bessere Chancenverwertung an den Tag legen, dann könnte eventuell etwas drin sein“, hofft Wahnebergens Co-Trainer Matthias Müller.

TSV Dörverden – 1 FC RW Achim (So., 15 Uhr). Beide Teams sind nicht nur im Pokal ausgeschieden, sondern auch mit einer Niederlage in die Saison gestartet. „Daher ist es für beide Teams eine sehr wichtige Partie, um nicht gleich unten hineinzurutschen“, weiß Dörverdens Trainer Nils Pohlner. Verzichten müssen die Gastgeber vermutlich auf ihren angeschlagenen Innenverteidiger Pascal Deke. Die Achimer konnten sich kurzfristig sogar noch einmal verstärken und damit die zahlreichen Abgänge zumindest kompensieren. Nun hoffen sie natürlich auf den ersten Sieg. Denn inklusive der Testspiele warten sie seit sieben Partien auf ein Erfolgserlebnis.

FSV Langwedel Völkersen – MTV Riede (So., 15 Uhr). FSV-Trainer Sascha Lindhorst erwartet ein ähnlich spannendes und kampfbetontes Spiel wie am vergangenen Mittwoch im Pokal. „Wir wissen natürlich, dass wieder alles passen muss, damit wir das Duell für uns gestalten können“, ist sich Lindhorst der Schwere der Aufgabe bewusst. Dem MTV haben unter der Woche einige Leistungsträger gefehlt. Riedes Trainer Oliver Rozehnal hofft, dass sowohl Kapitän Marc Lindenberg als auch Niklas Behn, der in der Vorbereitung überzeugt hat, wieder mit dabei sein können. „Wir müssen unsere Intensität im Spiel gegen den Ball gegen die lauf- und zweikampfstarke FSV-Truppe, die ich mit zu den stärksten fünf Teams der Liga zähle, deutlich steigern und vor allen Dingen unsere Torchancen konsequenter nutzen“, nimmt Rozehnal sein Team in die Pflicht bdr