Zweite und Sechster: Die Troschkas kommen dem Ironman in Hamburg näher

Luttum - Dem großen Saisonziel Ironman in Hamburg im August und damit der Hoffnung aufs begehrte Startslot für den Ironman auf Hawaii näher gekommen: Katja und Lars Troschka aus Luttum belegten zu ihrem Saisonstart beim Weyher Duathlon die Plätze zwei (Katja) und sechs in ihrer Altersklasse.

Dabei war die Vorbereitung ordentlich durcheinander geraten. Aus dem ersten Marathon in Hannover wurde aufgrund einer Erkältung für Katja nichts. Gatte Lars konnte in der Leinestadt nur noch zum Halbmarathon antreten, weil sich sein Zug erheblich verspätet und er den Marathonstart verpasst hatte.

So konnte Katja Troschka entspannt zum ersten Rennen der Saison in Weyhe fahren. „Ohne jeglichen Druck, aufs Podium zu wollen oder zu müssen, stand ich zwischen knapp 160 anderen Athleten an der Startlinie“, sagte sie. Aber die beiden Luttumer hatten klare Vorgaben von ihrem Trainer. Lars Troschka sei mittlerweile ein erfahrener Triathlet und hatte durch Vorjahresergebnisse schon einen kleinen Leistungsdruck. Außerdem spürte er selber auch ein bisschen Neugierde, ob sich das Training ausgezahlt hatte. Katja musste erstmal wieder ins Triathlonleben reinkommen, nachdem sie drei Jahre nur Radrennen gefahren ist und der Disziplinwechsel noch ungewohnt war.

Vom Start sehr gut weggekommen

Lars Troschka kam vom Start sehr gut weg, lief auf den ersten zehn Kilometern 39:45 Minuten und wechselte routiniert aufs Rad. Katja sah ihren Gatten nur noch von hinten, weil sie zu Beginn auf die hinteren Ränge verwiesen worden war, aber stets mit der Hoffnung, auf der Radstrecke Boden gutmachen zu können. Sie begann nach 50:50 Minuten die kleine Aufholjagd und konnte sich mit einer ordentlichen Leistung auf den zwei Carbonrädern einige Plätze verbessern und unter den Frauen die sechsbeste Zeit fahren.

Vorm Start hatten die Langstreckensüchtigen wegen des Wetters mit dem Gedanken gespielt, noch die Laufräder zu tauschen oder sogar aufs Aero-Rennrad zu wechseln. Bei Windböen mit 60 km/h wäre es wohl die richtige Entscheidung gewesen. „Spaß hat es trotzdem gemacht“, so Lars Troschka. Das lässt die Wechselzeit nach 42 Kilometern mit 1:13 Stunden erkennen. Seine Frau wechselte mit einer Radzeit von 1:25 Stunden zum letzten Laufen.

„Wie ein Duracell-Laufhaserl sammelte ich Stück für Stück die Mitläufer ein, um mich wieder etwas nach vorne zu schieben“, schildert Katja ihre Taktik mit starkem Akku. Den Trainingserfolg sah Lars Troschka auf den letzten fünf Kilometern, weil er seine persönliche Laufbestzeit in 20:55 Minuten lief und nach 2:16 Stunden finishte – Platz sechs in der Landesmeisterschaft seiner Altersklasse. Katja kam nach 2:42 Stunden ins Ziel und zeigte sich vollkommen überrascht ob des zweiten Platzes in ihrer Altersklasse und des zwölften Gesamtplatzes.

lee