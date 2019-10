Zweimal gepennt

Uphusen – Das war nicht der Tag des Fußball-Oberligisten TB Uphusen. Schon die Anreise verlief alles anders als glatt, stand das Team von Interimstrainer Sven Apostel im Stau. Daher konnte die Partie beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder auch erst mit Verspätung angepfiffen werden. Zu allem Überfluss hatten die Uphuser auch noch ihre Trikots zu Hause vergessen, sodass sie im ungewohnten Auswärtstrikot des FC auf den Platz liefen. Und dann kassierte der TBU nach einer überzeugenden Vorstellung in der ersten Halbzeit auch noch eine vermeidbare 1:2 (1:0)-Niederlage und rutschte damit auf den drittletzten Platz ab.

Dabei hatte es aus Sicht der Gäste gut begonnen. „Unser Matchplan ist zunächst aufgegangen. Trotz der Unwägbarkeiten waren wir sofort drin im Spiel und haben sehr kompakt gestanden“, war die Führung in der 22. Minute für Apostel dann auch nur die logische Konsequenz. Für den Treffer zeichnete Aladji Barrie verantwortlich. Wie schon in der Vorwoche nahm der Uphuser Mittelstürmer eine Flanke gekonnt mit der Brust an, drehte sich einmal um seinen Gegenspieler und ließ dem FC-Keeper im Anschluss mit einem satten Linksschuss keine Abwehrmöglichkeit – 0:1. „Ein Traumtor“, schwärmte Apostel. „Allerdings hätten wir danach auch ein paar Konter besser ausspielen können.“ Die ersten zehn Minuten nach der Pause – sie avancierten dann zum Knackpunkt der Partie. In der 47. Minute zeigte Schiedsrichter Jannik Weinkauf nach einem Pressschlag von Burak Yigit mit seinem Gegenspieler auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Marvin Stieler zum 1:1. „Dazu hätte es gar nicht kommen dürfen, wäre das vorher einfach zu verteidigen gewesen“, kritisierte Apostel. Das galt auch für das letztlich entscheidende 1:2 (54.), als Egestorfs Nico Berg nach einer Flanke am zweiten Pfosten völlig vergessen wurde. Zuvor hatte Rilind Neziri für den TBU nur den Pfosten getroffen. kc