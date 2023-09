Zwei Verdener Siege zum Bundeschampionatsauftakt

Jessica Lynn Thomas fuhr in Warendorf teilweise ganz starke Platzierungen ein. © Wächter

Einen großen Erfolg erzielte Aller-Weser-Reiterin Jessica Lynn Thomas, die beim Bundeschampionat in Warendorf einer der Auftaktprüfungen gewann.

Verden – Die Schwedin war bei den deutschen Meisterschaften der Nachwuchspferde in der Klasse der vierjährigen Stuten und Wallache mit Eivissa gestartet, einer vierjährigen Westfalen Stute von Escamillo (MV Wolkentanz). Das Verdener Duo überzeugte die Richter und erhielt für seine Darbietung eine Wertnote von 8,8. Für den Galopp erhielt Eivissa sogar die 9,5, eine Note, die im gesamten Wettbewerb unerreicht blieb.

Eine tolle Vorstellung lieferte aber auch Vereinskollegin Ellen Bruun, denn die Dänin konnte sich auf Bo mit einer Wertnote von 8,4 den dritten Platz sichern. Beide Reiterinnen konnten sich so für das Finale qualifizieren, dasam Sonnabend ausgetragen wird. Einen weiteren grandiosen Erfolg für den Kreis erzielte Greta Heemsoth, die bei Ingo Pape in Hemmoor tätig ist, aber für den RV Aller-Weser startet. Auf Endorphin, einem Hannoveraner Hengst von Escolar (MV Don Nobless), gewann sie die Einlaufprüfung der vierjährigen Hengste. Mit einer Wertnote von 8,7 überzeugte das Paar, das schon bei den Verdener Championaten zu gefallen wusste, die Richter erneut. Auch in dieser Klasse findet das Finale am Sonnabend statt.

Bei den fünfjährigen Dressurpferden wurde die Qualifikationsprüfung auf L-Level ausgetragen. Über 70 Paare gingen in dieser Altersklasse an den Start und abermals gab es ein gutes Ergebnis für den Kreis Verden, denn Greta Heemsoth konnte sich im Sattel von Santos mit einer Wertnote von 8,3 über Platz vier der ersten Abteilung freuen. Sie sicherte sich damit einen direkten Startplatz für das Finale am Samstag. Jessica Lynn Thomas stellte Be my love vor und erreichte mit Rang sieben in der zweiten Abteilung ebenfalls eine Qualifikation für das Kleine Finale, in dem sie am Donnerstag auf Be my love Dritte und mit Segantini Achte wurde. Im S*-Springen für achtjährige und ältere Pferde erreichte außerdem der Morsumer Nano Healy im Sattel seines Oak Grove’s Clown einen starken sechsten Platz. Der Ire und der Hengst legten eine Null-Fehler-Runde hin, die in der Konkurrenz von mehr als 40 Paaren sehr beachtenswert war. Noch größer war die Konkurrenz im Springparcours, denn bei den Fünfjährigen gingen fast 100 Pferde an den Start, die allesamt ein Finalticket buchen wollten. Ein gutes Resultat gab es für Tom Köhler aus Emtinghausen, der auf Chacco‘ Champ in diesem M*-Springen Achter der dritten Abteilung wurde.