Bischoff und Krüger wollen im Derby punkten

Bassen/Riede - Das wird sicherlich ein prickelndes Derby in Bassen werden, wo die Grün-Roten den wiedererstarkten MTV Riede am Sonntag (14 Uhr) zu Gast haben.

Bassens Coach Uwe Bischoff zollt den Riedern da schon im Vorfeld durchaus Respekt, sieht seine Elf aber nach dem Sieg in Ippensen definitiv auf einem guten Weg: „In Ippensen haben wir defensiv kaum etwas zugelassen, daran wollen wir gegen Riede anknüpfen. Da sie in den letzten drei Spielen elf Tore geschossen haben, wird es eine knackige Aufgabe!“

Die Stimmung ist nach zuletzt schwankenden Leistungen noch recht gut im Bassener Team, in dem am Sonntag die verletzten Lübeck als auch Bischoff fehlen werden. An der zuletzt vorgetragenen Spielweise will der TSV-Coach nichts ändern: „Wir werden wieder auf Fehler des Gegners warten und diese versuchen besser zu nutzen als in Ippensen.“

Mit was für einer Mannschaft der Gast anreisen wird – Interimscoach Nils Krüger weiß es noch nicht. Denn hinter Pape, Bremer, Just und Kai Schumacherstehen Fragezeichen, Maass (5. Gelbe), Witt (verletzt) und Wüstefeld (Urlaub) werden definitiv fehlen. „Dennoch bin ich optimistisch, dass wir auch in Bassen punkten werden. Wir werden voll auf Sieg spielen. Wenn wir wieder alle an einem Strang ziehen, ist ein Dreier dort absolut möglich“, so Krüger.

vst