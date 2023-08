Voltigieren: Hülsener Arne Heers holt zwei DM-Titel

Von: Christel Niemann

Hatten allen Grund zur Freude: Der Hülsener Voltigierer Arne Heers mit Trainer und Longenführer Sven Henze. © NiemANN

Zwei DM-Titel an Arne Heers: Der Voltigierer aus Hülsen setzte sich bei den nationalen Jugendmeisterschaften in München im Einzel der U18-Herren und im Pas-de-Deux mit seiner neuen Partnerin Mia Valentina Bury an die Spitze.

Hülsen – Er ist doch ein richtiger Goldjunge: Nachdem es kürzlich für den Hülsener Arne Heers bei den Weltmeisterschaften der jungen Voltigierer im schwedischen Flyinge nicht so rund wie erwartet lief, und er sich – wenn auch denkbar knapp – mit dem sechsten Platz zufriedengeben musste, wurde er bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der Voltigierer in München am Wochenende den eigenen Erwartungen wieder einmal gerecht: In der Olympiahalle holte sich das Ausnahmetalent des RV Hülsen gleich zweimal Gold, indem er sich sowohl im Einzel der U18-Herren als auch mit seiner neuen Partnerin Mia Valentina Bury im Pas-de-Deux gegen starke Konkurrenz durchsetzen und beide Titel einfahren konnte.

Patzer im Pas-de-Deux verschmerzbar

In München war der Hülsener zunächst mit der 15-jährigen Mia Valentina Bury im Pas-de-Deux gefordert. Hier mussten die beiden Voltigierer von der Reit- und Fahrschule Oldenburg im ersten Durchgang zwar einen Patzer verschmerzen, konnten auf dem Holsteiner-Wallach Capitano unter Longenführung ihres Trainers Sven Henze aber dennoch beide Durchgänge gewinnen und landeten am Ende mit 7 696 Punkten vor Felix Wöhe und Greta Helene Liebig vom RV Integration aus Bernau (7 431) und Lisa Marie Wagner und Jennifer Reichert vom RVV Schenkenberg (7.404) souverän auf dem ersten Platz. Für Heers im Übrigen die Wiederholung eines Erfolgs. Er konnte sich bereits 2021 im französischen Le Mans mit seiner damaligen Partnerin Lily Warren das Edelmetall sichern.

Einzel-Triumph nach zwei Kürsiegen mit Cleiner Onkel

Im Einzel trat Heers dann die Nachfolge seines ärgsten Konkurrenten, Titelverteidiger Bela Lehnen, an. Auch hier war Heers zunächst mit Platz drei in der Pflicht in den Wettkampf gestartet, konnte sich dann aber mit zwei Kürsiegen mit dem Oldenburger Cleiner Onkel mit Longenführer Sven Henze letztlich doch noch die Spitzenposition sichern und sich mit der Wertnote von 8 304 Punkten sein erstes Gold im Einzelvoltigieren auf einer Jugendmeisterschaft holen. Silber ging an den amtierenden Vizeweltmeister Lukas Heitmann (8 192) vom Hamburg-Wentorfer Reitverein, gefolgt von Ben Lechtenberg (RFZV St. Hubertus Herne), der 7 721 Punkte eingefahren hat.