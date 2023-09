Zwei Uphuser Blackouts im Derby-Fight gegen Verden

+ © Staden, Frank von Verdens Keeper Jascha Tiemann hielt seinem Team mit zwei Glanzparaden quasi den Sieg fest. © Staden, Frank von

Das Landesliga-Duell zwischen dem TB Uphusen und dem FC Verden 04 hielt über weite Strecken, was es im Vorfeld versprach: Es war rassig, es war intensiv, es lebte vom unbändigen Willen des Turnerbundes, sich dem Favoriten nicht zu ergeben. Es war Musik in diesem Derby. Entschieden aber wurde es letztlich durch zwei absolut krasse Blackouts der Arenkamp-Kicker, die sich beim 0:2 (0:2) zwischen der 31. und 34. Minute quasi selbst aus dem Spiel geigten.

+ Benjamin Schimmel kommt vor Dennis Hoins an den Ball. © Staden, Frank von

Uphusen – Uphusens Coach Christian Ahlers-Ceglarek brachte es nach der Partie schnell auf den Punkt: „Wir haben uns das Spiel, das wir bis dahin richtig gut angegangen sind, innerhalb von drei Minuten regelrecht kaputtgemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir nur wenig zugelassen, waren drin – und dann stellen diese zwei Blackouts das Spiel völlig auf den Kopf!“ Erst setzte Sedat Yücel einen Flankenball aus drei Metern ungehindert gegen den Querbalken des eigenen Tores, im Nachfassen drosch Verdens Bastian Reiners das Sportgerät erneut gegen die Latte, ehe Lukas Muszong dem Aluminium-Konzert konsequent ein Ende setzte – 0:1. Und nur 180 Sekunden später spielte dann der ansonsten starke TBU-Keeper Benjamin Schimmel ohne Bedrängnis Verdens Jonas Austermann das Leder in die Beine, dessen folgendes Zuspiel Kevin Brandes nur noch aus der Kurzdistanz einzudrücken brauchte. „Das Gute ist aber, dass wir es danach weiter versucht und weiter viel investiert haben, wir aber vorne, wie schon so oft, einfach nicht zwingend trotz guter Chancen waren. Hätten wir in der zweiten Hälfte nur einen gemacht, wäre es für Verden wohl noch ein heißer Ritt geworden“, war der TBU-Coach überzeugt. „Stimmt“, pflichtete da Verdens Trainer Frank Neubarth durchaus bei: „In der zweiten Hälfte wurde es ein hartes Stück Arbeit für uns. Denn auch wir haben vorne die Durchschlagskraft vermissen lassen, haben das dritte Tor einfach nicht mehr hinbekommen. So hat uns dann unser Keeper mal den Rücken freigehalten.“

+ Artur Bondar (r.), hier gegen Verdens Daniel Kunkel, hatte die beiden besten Uphuser Chancen auf dem „Schlappen“. © Staden, Frank von

Schon im ersten Abschnitt musste sich Jascha Tiemann nach den beiden Verdener Toren gegen Artur Bondar mächtig strecken, als dieser es aus dem Gewühl per Lupfer probierte (40.). Nach dem Wechsel kam es erneut zu diesem Duell, als Bondar völlig frei vor dem Verdener Gehäuse zum Abschluss kam, erneut aber Tiemann der Sieger blieb (65.). Ahlers-Ceglarek: „Machen wir den, wird es noch einmal richtig heiß!“ In der Schlussphase gingen die Hausherren dann „All in“, wechselten alles ein, was irgendwie für Torgefahr hätte sorgen können. Letztlich aber traf „Hugo“ Magouhi per Drehschuss aus acht Metern nur den Außenpfosten (76.) und in der Nachspielzeit verzog derselbe Akteur freistehend aus der Kurzdistanz. Neubarth: „Ja, wir mussten schon brutal arbeiten!“