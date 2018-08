Paula Schlenker trumpft in Schwanewede auf

Verden - Beim Reitturnier des RC General Rosenberg in Schwanewede verpasste am Wochenende die Achimerin Paula Schlenker (Bremer RC) nur ganz knapp den Titel als Landesmeisterin. Sie musste sich nur Lennart Hauschild (RC Rosenbusch Oberneuland) geschlagen geben.

Dafür feierte Paula Schlenker auf dem 14-jährigen Wallach Scrabble GP zwei überzeugende Siege. Zum einen gewann sie nach Stechen die Springprüfung Kl. S* (0/35,08) vor Hans-Christoph Kühl (Lilienthal) auf Lola (0/35,11) und zudem war sie auch in der Springprüfung Kl. M** (0/55,17) erfolgreich. Hier belegte der Oytener Tobias Bremermann (RC Bremen-Hanse) auf Quintino B (0/55,90) den zweiten Platz.

In einer Springprüfung Kl. M* wurde der Döhlberger Philipp Baumgart (RV Aller-Weser) auf Argento (0/66,67) Fünfter. In einer Springpferdeprüfung Kl. M* belegte Baumgart auf ZZ Top (8,60) und Argento (8,50) die Plätze drei und vier. Zweiter wurde hier Gaj Riossa (RV Aller-Weser) auf Iron Man (8,80). In einer Springprüfung Kl. L belegten Yvonne Meyer auf Vancuver und Elke Meyer auf Careful (beide RG Berkelsmoor) jeweils den dritten Rang. Auch in den Springpferdeprüfungen Kl. L und A gab es für die heimischen Aktiven vordere Platzierungen. Die Französin Marjolaine Marraud des Grottes (RV Aller-Weser) wurde in der Springpferdeprüfung Kl. L auf Oak Grove’s Dartmouth (8,00) und Oak Grove’s Dauntless (7,70) Dritte und Fünfte. In einer weiteren L-Prüfung belegte Tobias Bremermann auf Luftikus B (8,60) den zweiten Platz. Der Wulmstorfer Oliver Ross (RV Aller-Weser) siegte in einer Springpferdeprüfung Kl. A** auf Charly Brown (7,80). Platz vier ging an Jörg Sindram (RV Aller-Weser) auf Captain Americas (7,30).

In einer Dressurprüfung Kl. M* ritt Judith Flach (RV Graf von Schmettow) auf dem zwölfjährigen Wallach Lichtenstein mit 66,818 Prozentpunkten auf Platz zwei. In einer Dressurpferdeprüfung Kl. M belegte der 44-jährige Spanier Alvaro Osborne Diez (RV Aller-Weser) auf Dancing Girl (7,90) den zweiten und auf Bluebarry Dream (7,60) den vierten Platz. Dritte wurde Anett Müller (RV Graf von Schmettow) auf St. Cyp (7,80). In einer Zwei-Sterne-Dressurprüfung Kl. L auf Trense siegte Laura Hellwinkel (Barnstedt) auf Don Primus Deern (8,20) vor Maja Schnakenberg (RV Hülsen-Aller) auf Ekras van Tastique (8,00). Die Ein-Sterne Dressurprüfung Kl. L auf Trense beendete der Verdener Felix Fryen (RV Aller-Weser) auf Davino (7,60) als Dritter. In einer Dressurpferdeprüfung Kl. L gab es für den RV Graf von Schmettow gleich einen Doppelsieg durch Judith Flach auf Felicity Romance (8,50) und Maja Flemming auf Rihanna (8,00). Jörn Kubelke (RV Aller-Weser) wurde zudem auf Rod Rooster (7,50) auch noch Sechster. Schließlich trumpfte der RV Graf von Schmettow in der Dressurpferdeprüfung Kl. A auf, denn Anett Müller wurde auf L’Apparail (7,70) Zweite und Meike Vogel auf Emilio Carino (7,50) Fünfte.

jho