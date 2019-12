Zwei Siege für Verbandsligist Achim-Baden II

+ Florian Schiffczyk ließ nichts anbrennen. Foto: häg

Baden – Den Heimvorteil genutzt: In eigener Anlage ließen die Herren des SC Achim-Baden II in der Squash-Verbandsliga nichts anbrennen und gewannen sowohl gegen den SRV Hannover-Langenhagen als auch gegen den SC Wülfel jeweils mit 4:0. In der Tabelle rückten die Badener damit auf Platz drei vor.