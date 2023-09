Zwei Siege für Sandra Frieling

Sina Wesemann sicherte sich in Tarmstedt den Sieg im A**-Springen. © Wächter

Die Turniersaison neigt sich dem Ende, doch die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden sind weiter auf Erfolgskurs. So gewann Sandra Frieling beim Turnier der RG Bücken-Wietzen das Hauptereignis im Dressurviereck.

Verden – Die Reiterin vom RV Aller-Weser stellte Federer vor, einem 14-jährigen Hannoveraner Hengst von Fineliner (MV Longchamp) und erhielt für die Darbietung eine Wertnote von 7,7, die dem Paar den Sieg einbrachte. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse A belegte Sandra Frieling auf Di Zucchero Platz drei, konnte mit dem vierjährigen Hannoveraner Wallach von Don K (MV Lauries Crusador) aber die Reitpferdeprüfung für sich entscheiden. Kristin Ahlden belegte auf Daily Pleasure für den RV Graf von Schmettow Platz drei in einer Dressurreiterprüfung der Klasse M*. Auf dem Springplatz überzeugte Marie Louisa Fleischer, die auf Candy (Carell x MV Lancer) für den RV Aller-Weser den Springwettbewerb gewann.

Die M*-Dressur war der Höhepunkt des Turniers des Reitverein Tarmstedt am vergangenen Wochenende. Durch Tina Schremmer gab es in diesem Highlight einen Sieg für den Kreis Verden, denn die Aller-Weser-Reiterin und ihre sechsjährige Hannoveraner Stute Belle Fleur (Bon Coeur x MV Romancero) setzten sich mit einer Wertnote von 8,0 eindrucksvoll gegen die Konkurrenz durch. Es wurde sogar ein Verdener-Doppelsieg, denn Tina Schremmers Vereinskollege Jörn Kubelke erreichte auf Emilio Carino Platz zwei. Jana Kahrs von der RFG Fischerhude wurde auf Darlings Fenrir Dritte. In der A**-Dressur legte Claudia Elfers nach, die für den RV Aller-Weser Dua Lipa, eine achtjährige Hannoveraner Stute von Don Darius (MV Lauries Cruisader) vorstellte. Meike Vogel holte für den RV Graf von Schmettow den dritten Verdener Sieg. Sie gewann auf Farilaga, einer vierjährigen Hannoveraner Stute von Fantastic (MV Romanov Blue Hors) mit einer Wertnote von 7,87 eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A vor Mailin Quast und Daperola vom RV Aller-Weser. Meike Vogel gewann auf dem Rücken von Farruko, einem dreijährigen Hannoveraner Wallach von Fahrenheit (MV Burlington), auch die Reitpferdeprüfung.

Auch im Springparcours ging es erfolgreich zu, denn Sina Wesemann holte auf Levano einen Sieg für den Kreis Verden. Die junge Reiterin vom RV Alte Aller Langwedel-Daverden setzte sich mit dem 13-jährigen Trakehner von Hirtentanz (MV Star Regent) sicher im A**-Springen durch. Für ihren Vereinskollegen Hauke Kuhlmann gab es ebenfalls einen Sieg, denn er gewann ein Stilspringen der Klasse A*. Für die Präsentation der achtjährigen Hannoveraner Stute Ile de Coer (Inliner x MV For Joy) gab es eine Wertnote von 8,2. Platz zwei ging an Karina Bedenbecker (RV Aller-Weser) und Constanze. Fünfte wurde Lena Horning (RC Hagen-Grinden) auf Cäptn Chaos. Außerdem belegte Yasmin Dittrich (RV Graf von Schmettow) auf Zuchhero Blue Platz drei in einer Springpferdeprüfung der Klasse A**. kk