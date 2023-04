Zwei Schwächephasen fatal für Oberligist SG Achim/Baden – 33:35 beim HC Bremen

Von: Kai Caspers

Mit neun Treffern war Marvin Pfeiffer Achim/Badens erfolgreichster Torschütze im Derby beim HC Bremen. Verhindern konnte er die Niederlage damit aber nicht. © Hägermann

Nichts wurde es mit der Revanche: Auch im zweiten Aufeinandertreffen musste sich Oberligist SG Achim/Baden dem HC Bremen geschlagen geben.

Achim/Baden – Die Gründe für die 33:35 (15:17)-Niederlage beim HC Bremen lagen für Florian Schacht auf der Hand. „Wir haben uns sowohl kurz vor der Pause als auch direkt nach dem Wechsel eine kurze Schwächephase geleistet. Das hat uns letztlich auch das Genick gebrochen“, bilanzierte der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden.

In Bremen erwischten die Gäste zunächst den besseren Start. Nach einem Treffer von Kevin Podien hieß es 9:7 (17.). In der Folge kam der HC, der mit voller Kapelle angetreten war, jedoch deutlich besser ins Spiel und hatte die Partie beim 12:10 (21.) gedreht. Mit einer Auszeit konnte Schacht den Lauf der Gastgeber zwar stoppen, doch zur Pause sahen sich die Achimer einem 15:17 gegenüber. Der Auftakt in die zweite Hälfte – er hätte für die SG schlechter kaum verlaufen können. In der Deckung fehlte es an der nötigen Konsequenz und auch im Abschluss ließ es das Schacht-Team an der nötigen Konzentration vermissen. Nicht von ungefähr blieben die Gäste auch acht Minuten ohne eigenen Treffer – 15:21. Erneut sah sich Achim/Badens Trainer zu einer schnellen Auszeit gezwungen. Doch die verfehlte zunächst ihre Wirkung. Erst nach dem 21:27 (44.) startete die SG eine Aufholjagd. „Wir haben in der Deckung umgestellt und die Kreise von Bremens Spielmacher Marten Franke eingeengt“, war für Schacht nach dem 29:30 (55.) durch Marvin Pfeiffer wieder alles drin. Allerdings sollte es am Ende nicht zur kompletten Wende reichen, da die Bremer vor allen Dingen über die schnelle Mitte immer wieder zu einfachen Toren kamen. „Damit sind wir nicht klargekommen. Aber letztlich ist die Niederlage auch kein Beinbruch“, so Schacht.

SG Achim/Baden: Bohling, Dybol - Block-Osmers (3), Wolters (2), Pehling (1), Podien (2), Freese (3), Windßus (1), Pfeiffer (9), Budelmann, Langner (1), Dehmel, Meyer (4), Auth (7/3). kc