Zwei Rockahr-Tore reichen TB Uphusen nicht – 3:3

Von: Frank von Staden

Zwei Tore von Philipp Rockahr reichten dem TB Uphusen beim SV Lindwedel-Hope am Ende nicht. Archi © von Staden

Der TB Uphusen findet irgendwie nicht den richtigen Weg aus der Abstiegszone der Fußball-Landesliga, musste sich dabei auch beim SV Lindwedel-Hope an die eigene Nase fassen, nicht einen Dreier mit an den Arenkamp genommen zu haben. Denn die Blau-Weißen mussten sich nach einer 3:1-Führung noch mit einem 3:3 (1:1) begnügen.

Uphusen – „Wir dürfen aber nicht unzufrieden sein, denn spielerisch als auch kämpferisch war das absolut okay. Dass wir dann nicht die volle Punktzahl holen konnten, ist natürlich ärgerlich. Denn wir hatten doch noch einige gute Chancen, um als Sieger das Feld zu verlassen“, konstatierte da später Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan, der schon früh die Führung der Hausherren notieren musste, nachdem Ben Röder im eigenen 16er den Ball direkt in die Beine von Torschütze Pirani beförderte (15.). Nur vier Minuten später aber gelang Philipp Rockahr nach Magouhi-Chipball über die Abwehr der Ausgleich, dem dann der eingewechselte „Ordi“ Kheder nach Magouhi-Flanke das 2:1 (59.) folgen ließ. Als dann Rockahr mit seinem zweiten Tor des Tages per strammen 16-Meter-Schuss das 3:1 (74.) folgen ließ und der TB Uphusen zwei weitere Großchancen durch Justin Schmidt und Magouhi folgen ließ, roch es nach einem Sieg für den TBU. Doch in der Schlussphase drückte der SVL und kam durch Kiy (88.) und Kutsche (90.+2) noch zum 3:3.