TSV Daverden II und TV Oyten II mit vielen Sorgen

+ © Lakemann Thorsten Liebrum kehrt rechtzeitig aus dem Urlaub zurück und wird in Luhdorf wieder an der Bank stehen. © Lakemann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Björn Lakemann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach zwei Niederlagen am Stück in der Handball-Landesliga braucht Aufsteiger TSV Daverden II am Sonnabend bei der SG Luhdorf/Scharmbeck mal wieder ein Erfolgserlebnis. Und das trotz arger Verletzungssorgen, mit denen auch Mitaufsteiger TV Oyten II zu kämpfen hat. Das Team von Coach Sören Blumenthal gastiert bei der Oberligareserve des SV Beckdorf.

SG Luhdorf/Scharmbeck - TSV Daverden II (Anwurf Sa., 19 Uhr). Eigentlich sollten die Alarmglocken schrillen bei den Gästen, denn die Liste der nicht mitwirkenden Spieler ist lang. Neben den Langzeitausfällen Miguel Feldmann (Achillessehnenriss) sowie Beinker (beruflich bis Ende 2022 in Taiwan), fehlen auch Felix Wendt (beruflich) und noch sicher Till Wittrock sowie die Keeper Christoph Meyer und Kevin Mattfeldt (alle privat verhindert). Zudem ist der Einsatz des nächsten Keepers Patrick Steffens (Ellenbogen) überaus fraglich. Doch Co-Trainer Henning Meyer, der in Abwesenheit von Coach Thorsten Liebrum (Urlaub) die Einheiten leitete, lässt sich davon nicht beeindrucken. „Wir kriegen schon noch eine schlagkräftige Truppe zusammen und können das kompensieren. Obwohl ich den Gegner nicht kenne, sollte er unsere Kragenweite sein“, verdeutlicht Meyer, der aufgrund der Personalmisere wohl wieder selbst die Handballschuhe schnürt, die Herangehensweise an den vierten Saisonauftritt. Man darf gespannt sein, wie die jungen Grün-Weißen mit dem massiven Einsatz von Haftmittel klarkommen. Rechtzeitig zum Auswärtsauftritt kehrt Trainer Liebrum aus dem Urlaub zurück.

Sören Blumenthal mit jungen Oberliga-Akteuren

SV Beckdorf II - TV Oyten II (Sa., 19 Uhr). Trotz der vier Niederlagen zum Saisonstart sieht Oytens Übungsleiter Sören Blumenthal noch nicht allzu schwarz. Für die Oberliga-Reserve, die aus der Regionsoberliga den Aufstieg wagte, wären mit etwas mehr Spielglück auch schon Punkte möglich gewesen. „Wir müssen uns einfach mal belohnen. Ein Auswärtssieg würde die Stimmung so richtig heben. Wir fahren auf jeden Fall nicht dorthin, um die Punkte kampflos abzuliefern“, hofft Oytens Reservecoach auf die ersten Saisonpunkte. Für die fehlenden Markus Kranz (Fingerverletzung), Luis Müller (Oberschenkelzerrung) sowie Meick Stoffel (Wadenverletzung) werden die jungen Oberliga-Akteure Maximilian Sell, Ole Lübbers, Timo Precht sowie Dominic Steinhoff die Reise an die Halle „Am Delm“ mit antreten. Beckdorfs Oberliga-Reserve zählt zum Favoritenkreis der Landesliga Nord-Ost und könnte sich genau wie die Gäste aus dem Oberligakader bedienen. Blumenthal: „Letztlich können wir entspannt an die Sache herangehen und wollen mal sehen, was da geht.“