Zwei neue Keeper für TSV Fischerhude-Quelkhorn

Von: Frank von Staden

Teilen

Einer der neuen Fischerhuder Keeper: Benedikt Frank (Mitte), hier mit Co-Trainer Patrick Klee (links) und Coach Vitalij Kalteis. © Verein

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum Saisonende zu seinem Stammverein TV Oyten zurückkehrenden Torhüter Fabian Meyer ist Fußball-Bezirksligist TSV Fischerhude-Quelkhorn nun fündig geworden. So gab der in Oyten wohnende und noch für die A-Junioren des Rotenburger SV spielende Benedikt Frank seine Zusage bei den Wümme-Kickern.

Fischerhude - „Er hat bereits bei uns einige Male mittrainiert und einen starken Eindruck hinterlassen“, so Kalteis. Zudem wird sich auch Schlussmann Julian Wedemeier dem TSV anschließen, der noch in der A-Jugend des FC Verden 04 aktiv ist. Somit verfügen die Fischerhuder in der kommenden Saison über drei Keeper, da auch Routinier Robert Wiejack den Fischerhudern seine Zusage für die nächste Spielzeit gegeben hat.