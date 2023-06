TSV Etelsen: Zwei Neue – aber Lennart Schröder hört nach drittem Kreuzbandriss auf

Das Personalkarussell dreht sich weiter beim TSV Etelsen – positiv wie negativ: Zum einen muss der Fußball-Landesligist die Hiobsbotschaft verkraften, dass Zugang Lennart Schröder vom MTV Riede sich zum dritten Mal das Kreuzband im rechten Knie gerissen hat und seine Laufbahn beendet. Zum anderen haben sich Emilijan Lundraxhiu vom 1. FC Rot-Weiß Achim sowie Marcel Siegler vom TSV Uesen als vierter und fünfter neuer Spieler den Schlossparkkickern angeschlossen.

Etelsen – Lennart Schröder wollte eigentlich in der Landesliga den nächsten Schritt vollziehen, daher ist das Aus umso bitterer. „Ich hatte mir auch erhofft, dass ich dadurch fitter werde und so mehr Stabilität im Knie bekomme“, erläuterte der Student der angewandten Pflanzenbiologie auf Nachfrage dieser Zeitung.

Das war allerdings nach dem zweiten Kreuzbandriss gewesen, im Anschluss an den dritten, den der 22-Jährige im letzten Rieder Saisonspiel erlitten hatte, muss er nun auch auf Anraten des Arztes die Notbremse ziehen: „Die Befürchtung der schweren Verletzung ist bei einem MRT-Termin zur Gewissheit geworden. Die Sehnen aus dem Oberschenkel, mit denen das Kreuzband ersetzt wird, gehen dann auch mal aus“, berichtet Schröder aus der Unterredung mit dem Mediziner.

Darüber hinaus hatte den Mann, der Stürmer Bastian Reiners ersetzen sollte, schon nach dem zweiten Kreuzbandriss bei jeder Aktion leichte Angst befallen, dass wieder etwas passieren könnte. „Das ist nun noch schlimmer, sodass ich schweren Herzens aufhöre. Vielleicht spiele ich irgendwann wieder Fußball, dann aber mit weniger Belastung auf unterer Ebene“, wagt Schröder einen kurzen Blick in die Zukunft.

Auf Anhieb weiterhelfen soll in Etelsen dafür Lundraxhiu (29), einst immerhin U19-Nationalspieler Albaniens und dort mit 17 schon in der 1. Liga aktiv. Gab er in seiner zweijährigen Achimer Zeit meist den Sechser, ist er jetzt eher als Innenverteidiger eingeplant. André Koopmann, noch sportlicher Leiter: „Im Abwehrzentrum sieht sich Lano am stärksten, das ist auch seine Lieblingsposition. Da haben wir Bedarf.“

Genau deswegen sind die Blau-Weißen auf Lundraxhiu zugegangen – unabhängig von Achims Abstieg in die Kreisliga. Koopmann gibt zwar zu, dass der Routinier nicht ins Beuteschema mit jungen, talentierten Kickern passe, „aber wir haben in Basti Reiners sowie Micha Langreder zwei Säulen verloren. Und in der Landesliga brauchst du auch Erfahrung.“

Marcel Siegler, offensiver Außenbahnspieler, hat selbst die Initiative ergriffen und wollte unbedingt an den Schlosspark, wo künftig sein bisheriger Ueser Coach Benjamin Nelle als Co unter dem neuen Cheftrainer Björn Mickelat arbeitet. Da der 23-Jährige allerdings wegen eines Kreuzbandrisses zuletzt pausierte, gilt er als Perspektivspieler. Koopmann: „In der Vorbereitung werden wir sehen, ob es für den Kader reicht. Sollte das nicht der Fall sein, kann Marcel mit unserer Zweiten ja immerhin in der Bezirksliga kicken.“