SG: Zwei Kanoniere für den Rückraum

Achim/Daverden - Von Björn Lakemann. Endlich gibt es in der Handball-Landesklasse wieder einen zweiten Vertreter aus dem Kreis Verden. Mit der SG Achim/Baden III gesellt sich das Team von Ralf Wesemann zum TSV Daverden II.

„Wir sind wohl die Mannschaft, die den geringsten Aufwand betreibt und werden nur dosiert trainieren“, gab Wesemann zu verstehen. „Dennoch haben wir natürlich einen sportlichen Anspruch und wollen nach Möglichkeit jedes Spiel gewinnen.“ Gleichwohl ist der Leistungsgedanke aufseiten des Aufsteigers ein anderer, wie bei den oberen beiden Teams der SG. „Meine Spieler haben das Recht zu sagen, wenn sie andere Pläne haben. Somit herrscht bei uns ein völlig anderer Leistungs- und Aufwandgedanke“, freut sich der 49-jährige Wesemann, dass er mit Daniel Hoppe und Tim Borm gleich zwei starke Kanoniere für die zweite Reihe für seine Mannschaft gewinnen konnte. Die Liga ist für Wesemann indes nur schwer einzuschätzen. Lediglich der selbst ernannte Titelaspirant SG Arbergen/Mahndorf, der vom Ex-Daverdener Thomas Panitz trainiert wird, genießt für den SG-Coach eine Ausnahmestellung. „Die haben sich entsprechend verstärkt. Was uns angeht, sind wir relativ entspannt. Wir gucken einfach mal, was für uns geht“, geht Wesemann völlig unbefangen an die erste Saison in der Landesklasse heran. Los geht es mit einem Heimspiel gegen die HSG Lesum/St. Magnus, bevor Wesemanns Team am Folgewochenende die erste Auswärtsaufgabe bei Landesliga-Absteiger ATSV Habenhausen III zu lösen hat.

Ob es nun Fluch oder Segen ist, dass die Daverdener bereits am zweiten Spieltag das Match gegen Titelfavorit SG Arbergen-Mahndorf vor der Brust hat, steht in den Sternen. Sicher ist jedoch, dass der schmale Kader von Gerd Meyer immer wieder Anleihen aus anderen Teams nehmen muss. „Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet und freuen uns auf die Standortbestimmung“, redet Daverdens Trainer erst gar nicht lange um den heißen Brei herum. Doch Meyer & Co. sind durchaus optimistisch, dass das anvisierte Saisonziel, sich unter den ersten fünf Teams zu platzieren, erreichen können. Nicht setzen kann er dabei auf die Langzeitverletzten Oliver Hildebrandt und Nils Bohlmann, die offenbar erst in der Rückserie eingreifen können. Erfreut zeigt sich Meyer darüber, dass es dank Aufsteiger SG Achim/Baden III endlich wieder zu einem Derby kommt. Meyers Prognose: „Mit ihrer jungen Mannschaft wird die SG oben sicher ein Wörtchen mitreden können.“

Dass die anstehende Saison alles andere als ein Selbstläufer wird – dessen sind sich die Daverdener durchaus bewusst. Viel hängt für Gerd Meyer davon ab, wie seine Mannschaft in die Saison findet. Daher wäre ein Auftaktsieg in Bruchhausen-Vilsen für ihn enorm wichtig. Zum ersten Derby kommt es dann am vierten Spieltag am Sonntag, 21. Oktober.