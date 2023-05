Zwei Bezirkspokalknaller binnen 18 Stunden

Von: Frank von Staden

André Koopmann © Privat

Das ist ein absolutes Novum im Landkreis Verden: Zwei Bezirkspokalendspiele im Fußball auf Verdener Terrain binnen 18 Stunden gab es so noch nie. Am 18. Mai (Himmelfahrt) empfangen dabei die Bezirksliga-Kickerinnen des TSV Bassen um 13 Uhr den klassenhöheren SV Eintracht Lüneburg II, tags zuvor sind bereits die Herren des TSV Etelsen auf dem heimischen Schlosspark ab 18.45 Uhr Gastgeber für den Landesligaklassenpartner VfL Westercelle. Für beide Klubs sowie der ganzen Fußballregion zwei echte Leckerbissen, die sicherlich gut besucht sein dürften. Wir sprachen schon einmal im Vorfeld mit den beiden Verantwortlichen Uwe Norden (TSV Bassen) und André Koopmann, die schon jetzt ein Highlight mit viel Drumherum versprechen.

Bezirkspokalfinals sind in der Regel gut bis sehr gut besucht. Mit wie viel Zuschauern rechnen Sie kommende Woche?

Koopmann: Ich denke, dass wir die Zahl 800 knacken könnten. Kommt darauf an, ob auch das Wetter mitspielt. Wir haben bereits jetzt über 250 Vorbestellungen an Eintrittskarten, der Vorverkauf bei der Post in Etelsen und beim Edeka-Markt Schinck in Baden hat bereits begonnen. Westercelle hat sich mit drei vollen Fan-Bussen angekündigt. Mal sehen, vierstellig wäre ein Traum und ein fantastischer Rahmen für dieses Spiel. Norden: Nun, mit solch einem großen Andrang wie der TSV Etelsen rechnen wir jetzt nicht. Aber ich denke schon, dass wir sehr viel mehr Zuschauer haben werden, als bei den normalen Punktspielen. Das hätte sich unser Team absolut verdient.

Was hat denn der Zuschauer auf Ihren Plätzen außer ein spannendes Fußballspiel zu erwarten?

Koopmann: Es wird auf jeder Längsseite eine Getränke- als auch Wurstbude geben. Ein Eisverkauf ist ebenso geplant wie ein Fan-Artikelstand. Verdursten und verhungern muss bei uns bestimmt keiner. Norden: Auch bei uns ist das so. Zusätzlich soll es ein Gewinnspiel in der Halbzeitpause und ein Tippspiel geben, für Beschallung ist ebenfalls gesorgt. Zudem wollen wir mit unseren Zuschauern nach dem Spiel noch etwas feiern – es gibt 50 Liter Freibier.

Uwe Norden © Staden, Frank von

Apropos Freibier: die Fußball-Pokalendspiele werden von der Getränkemarke Krombacher gesponsert. Gibt es da gewisse Vorteile und auch Auflagen zu erfüllen?

Norden: Bei uns hat sich der Hersteller bereits ein, zwei Jahre vor Corona rausgezogen. Bei den Frauen ist er scheinbar irgendwie der Meinung, es gäbe zu wenig Biertrinkerinnen. Eine sehr trügerische Annahme, wenn ich das so sagen darf (grinst)! Koopmann: Quasi als Lohn erhalten bei uns in diesem Jahr beide Mannschaften je 100 Liter Bier. Für uns als Ausrichter gilt die Auflage, dass zum einen an diesem speziellen Tag nur die Marke Krombacher ausgeschenkt werden darf, zum anderen jegliche Bierwerbung der Konkurrenz abgedeckt werden muss.

Werden Sie da vom Sponsor im Vorfeld beliefert, heißt, er stellt das Bier?

Koopmann: Nicht, dass ich wüsste (lacht)! Das müssen wir in Eigenregie erledigen. Wir kaufen, wir verkaufen. Ist aber okay.

Für beide Vereine dürfte dieses Spiel ein echtes Erlebnis werden.

Koopmann: Und ob! Nach dem HSV-Gastspiel vor einigen Jahren vor gut 4000 Zuschauern ist es vor heimischer Kulisse das größte Fußball-Event der jüngeren Vergangenheit in Etelsen. Norden: Für uns auch. Abgesehen von den beiden Landesliga-Aufstiegen ist dieses Finale das Größte für uns. Aber wer weiß, vielleicht erspielen wir uns zum Ende der Saison noch ein weiteres Finale um den erneuten Aufstieg in die Landesliga.

Zudem ist Ihr Team automatisch für den Niedersachsenpokal qualifiziert.

Norden: Stimmt. Da Lüneburg II als Reserve nicht teilnehmen darf, sind wir schon jetzt dabei. Auch das ist ein Novum. Ich kann mich nicht erinnern, dass das zuvor eine Frauenmannschaft aus dem Kreis Verden geschafft hat.

Gibt es in Ihren Reihen Spieler(innen), die dieses Pokalfinale als eine Art vorgezogenes Abschiedsspiel sehen dürfen?

Norden: Bei uns wäre das nur Carolin Werth. Sie wohnt jetzt in Ganderkesee. Da macht eine weitere Saison bei uns keinen Sinn. Koopmann: Wie bekannt sein dürfte, wechselt Bastian Reiners zum Ligakonkurrenten FC Verden 04. Zudem hat jetzt Micha Langreder Vorstand und Mannschaft informiert, dass er schweren Herzens den Verein verlassen wird.

Auch Micha Langreder verlässt den TSV Etelsen

Ups, Micha gehörte doch überspitzt gesagt schon zum Vereinsinventar. Warum wird auch er gehen?

Koopmann: Er nimmt seit sieben Jahren den weiten Weg aus dem Kreis Nienburg zu uns in Kauf. Das war als Student sicherlich möglich, auch wenn es ihn schon da des Öfteren mal genervt hat. Jetzt aber hat er die Firma seines Vaters übernommen, da ist für solch eine lange Anreise einfach keine Zeit mehr. Er will sich nun einen Verein in der näheren Umgebung suchen, der ihm einen sehr geringeren Zeitaufwand zusichern kann.

Der SVV Hülsen soll dem Vernehmen nach großes Interesse an ihm haben. Wissen Sie Näheres?

Koopmann: Das kann gut sein. Aber soweit ich Micha kenne, wird er da keinen Schnellschuss hinlegen.

Zum Abschluss: Warum sollten Fußballbegeisterte Ihre Spiele in der kommenden Woche unbedingt besuchen?

Norden: Zum einen werden sie mit Sicherheit Frauenfußball auf hohem Bezirksniveau zu sehen bekommen. Zum anderen hat jeder die Möglichkeit, bei dem an Himmelfahrt das Mittagessen ausfällt, bei uns satt zu werden oder sich während einer Vatertagstour zwischenzeitlich auch feste Nahrung einzuverleiben (lacht). Koopmann: Ich denke, jeder weiß, was bei uns am Schlosspark für eine Stimmung herrscht. Die gibt es nur selten in der Umgebung. Rechtzeitiges Kommen verhindert allerdings lange Gehwege. Wir haben zwar eine zusätzliche Wiese an der Sportanlage zum Parken angemietet, doch auch dort sind die Plätze begrenzt. Einlass ist aber an allen vier Seiten, Kassen sind dort aufgebaut.