TSV Daverden: Zwei gute Keeper zu wenig

Von: Frank von Staden

Eine Szene aus der noch ordentlichen ersten Halbzeit: Daverdens Boyke Wilkens kann sich hier vehement durchsetzen. © Hägermann

Die Lage des TSV Daverden wird in der Handball-Verbandsliga immer bedrohlicher. So verloren die Mannen um Coach Christoph Schweitzer am Wochenende auch das so wichtige Heimspiel gegen die Reserve des VfL Fredenbeck mit 31:34 (18:17) und rutschten damit nun auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Einzig die beiden Torleute Dennis Emigholz (1. Halbzeit) und Sören Schmincke, der im zweiten Abschnitt zwischen die Pfosten rückte, riefen eine verbandsligataugliche Form ab.

Daverden – Dabei fingen die Gastgeber in diesem Match ganz ordentlich an und schickten sich an, erneut vor heimischer Kulisse etwas Zählbares einfahren zu können. Nach leicht zähem Beginn setzten sich die Daverdener bis zur 18. Minute mit 15:9 ab und schienen alles im Griff zu haben. Dann aber häuften sich im Angriff urplötzlich extreme Unkonzentriertheiten und auch etwas Übermut beim Passspiel, wurden die Bälle leichtfertig verworfen oder aber streuten die Daverden immer mehr unsaubere Anspiele ein. „Da haben wir unsere Linie verloren. Das darf uns so nicht passieren“, sah Coach Christoph Schweitzer den Vorsprung von Minute zu Minute schmelzen. Am Ende durften die Hausherren froh sein, noch einen Ein-Tore-Vorsprung mit in die Halbzeitpause zu nehmen.

Nach dem Wechsel konnten die Daverdener dann die Partie noch einigermaßen offen gestalten, ab der 42. Minute aber wurde die Fehlerquote dann im Angriff und auch in der Deckung so erschreckend hoch, dass den Gästen das Torewerfen leicht gemacht wurde. Einzig Schmincke war es in dieser Phase zu verdanken, dass der TSV Daverden noch „Land“ in der Schlussphase der Partie sehen durfte.

„Ja“, meinte dann Schweitzer später, „er und auch Dennis haben wirklich eine ordentliche Leistung abgerufen.“ Letztlich aber reichte das natürlich nicht, um die Niederlage zu verhindern. Schweitzer: „Wir haben vor allem vorne zu fixe Ideen gehabt, die einfach nicht funktionierten.“ Und dann befand der Coach: „Für die Verbandsliga produzieren wir einfach zu viele Fehler!“ Gleichzeitig aber wusste er auch, „dass die Jungs ja wollten. Aber uns fehlt einfach ein Spieler, der mit seiner Routine das Spiel auch einmal beruhigen kann. Und gerade in der Schlussphase wäre das notwendig gewesen. Denn da haben wir viel zu viel leichtfertig und zu hektisch weggeworfen! Am Ende ist es unfassbar und enttäuschend, solch ein Spiel nach einer so deutlichen Führung noch aus den Händen zu geben.“

Tore für den TSV Daverden: Wilkens (5), Fromm, Wünsch, M. Emigholz (je 2), Mahlmann, Gätjen (je 1), Fettin, Mattfeld (je 3), Klimach (4), Koröde (8/2).