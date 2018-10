Zuschneid-Team verpasst eine Medaille

Auch wenn eine Medaille verpasst wurde, hielt sich die Enttäuschung in Grenzen, von links: Holger Kup (Kampfrichter), Mats Kahrs, Arvid Schneider, Amin Labiodh und Trainer Klaus Zuschneid.

Langwedel - Nichts wurde es mit einer Medaille für die Turnschüler vom Kreisturnstützpunkt Verden/MTV Langwedel (Jahrgang 2008 und jünger), die mit der jüngsten Riege angetreten sind, bei den Landes-Mannschaftsmeisterschaften in Göttingen-Weende.

Da das Team des Kreisturnstützpunktes auch noch auf Arthur Meyer verzichten musste, stand nicht einmal eine Streichnote zur Verfügung. „Es ist schon schwer genug gegen die großen Stützpunkte, die personell aus dem Vollem schöpfen können, anzutreten“, so Trainer Klaus Zuschneid. Deren Turner bräuchten nämlich nicht alle Geräte zu turnen und es gingen an jedem Gerät jeweils nur die vier Besten aus jeder Mannschaft an den Start.

Die Ergebnisse: 1. TK Hannover 263,40 Punkte, 2. VT Rinteln 250,70, 3. TV Kleefeld 247,95, 4. TG Kreis Verden/MTV Langwedel 240,55. J nie