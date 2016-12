Zurück auf der Radpolobühne

Anika Müller/Viola Waschwill vom RV Etelsen wagen Neuanfang

+ Anika Müller und Viola Waschwill überraschten Sabine Müller (von links) mit einem heimlichen Training und gehen in der kommenden Saison in der 2. Radpolo-Bundesliga an den Start. J Foto: bjl

Etelsen - Von Björn Lakemann. Da staunte Sabine Müller nicht schlecht. Mitte Oktober erreichte die ehemalige Radpolo-Trainerin des RV Etelsen während des örtlichen Erntefestes ein Bild per WhatsApp, auf dem ihre Tochter Anika zu sehen war. Auf den ersten Blick alles andere als ungewöhnlich, wenn nicht auch Viola Waschwill zu sehen gewesen wäre. Beide hatten heimlich trainiert und ihrer Ex-Trainerin damit mitteilen wollen, dass sie in der kommenden Saison einen Neuanfang in der 2. Bundesliga wagen wollen.

„Das kam schon sehr überraschend. Aber noch während des Erntefestes haben wir alles geregelt und standen zwei Tage später bereits zum ersten Training in der Halle“, war Sabine Müller sofort mit Feuereifer bei der Sache. Nachdem Anika Müller an der Seite ihrer langjährigen Partnerin Jennifer Krüger 2014 noch den Titel des Deutschen Meisters eingefahren hatte, nahm sich Krüger danach wegen ihrer Schwangerschaft eine Pause. Daher starteten Mutter und Tochter Müller und belegten den siebten Rang, ehe sie vergangene Saison gar nicht gespielt haben und damit den Abstieg aus der Eliteliga in Kauf nahmen.

Jetzt also die Rückkehr des RVE auf die Radpolo-Bühne. „Bei uns stimmt einfach die Chemie. Daher macht es natürlich viel Spaß. Wir sind schon jetzt voll motiviert und haben uns die Rückkehr in die Bundesliga zum Ziel gesetzt“, will die 25-jährige Viola Waschwill trotz der fünfjährigen Pause gleich wieder oben angreifen. Zumal die Torfrau bis dato noch nie in der Eliteliga gespielt hat. Mit Schwester Julia Waschwill wird dem Team eine weitere Spielerin zur Seite stehen. „Alles ist machbar“, freut sich Müller, dass ihre 33-jährige Tochter Anika jetzt die nächste Gespannpartnerin hat. Dabei scheint für die RVE-Trainerin eine Wiederholung der früheren Erfolge nicht ausgeschlossen. Dabei helfen soll auch Physiotherapeut Ingo Broszeit, der sich zuletzt vermehrt um Anikas linken Schussarm kümmern musste. „Der Sport ist schon sehr belastend. Doch wenn am Ende der Saison der Aufstieg steht, nehme ich den Muskelkater gerne in Kauf“, gab Anika Müller zu verstehen.