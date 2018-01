Cevin Chan hängt die Reitstiefel an den Nagel

Sottrum - Das Galopprennjahr 2017 geht langsam zu Ende. Zeit einmal Bilanz zu ziehen, wie das Jahr für das Sottrumer Gestüt Fährhof gelaufen ist. Um es gleich vorweg zu nehmen, züchterisch war es wieder ein gutes Jahr, besitzermäßig ist sicher nicht alles nach Wunsch verlaufen.

Züchterprämie erhielt das Gestüt Fährhof 2017 insgesamt 643.645 Euro aus dem Inland und 117.870 Euro kamen aus dem Ausland. Im Inland waren 56 Vollblüter am Start und im Ausland 15. Das bedeutet in der Statistik der erfolgreichsten Züchter Platz zwei hinter dem Kölner Gestüt Röttgen, das auf insgesamt 984.400 Euro Züchterprämie kam. Dritter in der Rangliste der erfolgreichsten Züchter ist das Gestüt Auenquelle (Rödinghausen/NRW) mit 413.342 Euro und Vierter das Gestüt Park Wiedingen (Soltau) mit 393.345 Euro. Bei den Besitzern musste sich das Gestüt Fährhof in diesem Jahr mit Rang 30 und 75.525 Euro begnügen und lag damit so weit hinten wie schon lange nicht mehr. Insgesamt 46 Vollblüter sorgten für sechs Siege, sechs zweite und zwölf dritte Plätze.

Beste Verdienerin war die vierjährige Stute Sandaria mit rund 40.000 Euro. Die Besitzergemeinschaft Gestüt Fährhof und Fußball-Manager Klaus Allofs kam 2017 auf eine Gewinnsumme von 91.800 Euro und lag damit fünf Plätze höher. Bester Verdiener hier war mit rund 52.000 Euro der sechsjährige Wallach Potemkin. Erfolgreichster Besitzer 2017 war ebenfalls das Gestüt Röttgen mit 860400 Euro. Erfolgreichster deutscher Trainer war wie 2016 der Kölner Markus Klug mit 1,9 Millionen Euro vor Peter Schieregn (Köln) mit 1,3 Millionen Euro und Andreas Wöhler (Gütersloh) mit 1,1 Millionen Euro. Schiergen und Wöhler trainieren die meisten der Fährhofer Vollblüter.

Das Championat der Reiter ist auch entschieden. Es gibt in diesem Jahr mit Filip Minarek und Alexander Pietsch zwei Champions mit jeweils 68 Siegen. Dritter ist Andrasch Starke mit 53 Siegen, der daher keine Chance mehr besaß, da er schon seit Wochen in Japan reitet und erst im Frühjahr wieder nach Deutschland zurückkehren wird.

Seit Mitte Mai hat Racing Manager Simon Stokes einen neuen Mitarbeiter. Als sein Assistent arbeitet auf der Trainingszentrale der mehrfache Champion der Hindernisjockeys Cevin Chan, der seine Reitstiefel an den Nagel gehängt hat.

