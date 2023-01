Zu große Lücken in der Deckung

Auch seine elf Tore konnten die Niederlage gegen Northeim nicht verhindern: Verden-Allers Louis Beyer. © ha

Im Verfolgerduell von Spitenreiter Braunschweig setzte es für die männliche A-Jugend des Handball-Oberligisten HSG Verden-Aller eine 27:34-Niederlage gegen Northeim.

Verden – In einem Nachholspiel der Handball-Oberliga unterlag die männliche A-Jugend der HSG Verden-Aller in eigener Halle dem Tabellenzweiten Northeimer HC mit 27:34 (12:20). Damit muss das Team von Sascha Kunze aufpassen, dass der Anschluss auf einen der beiden zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Jugendhandball-Bundesliga berechtigten Plätze nicht verloren geht.

Die Gastgeber mussten mit Lukas Seliger und Lasse Metzing gleich auf zwei Rückraumspieler verzichten und erwischten einen schwachen Start. Bereits nach fünf Minuten sahen sich die Verdener einem 1:4 gegenüber. Zwar verkürzten sie durch einen kurzen Zwischenspurt auf 4:5 (8.), doch das war nur ein kurzes Strohfeuer. In der Folge nutzten die Northeimer die Abwehrschwäche der Verdener konsequent aus und legten zur Pause ein deutliches 20:12 vor. Im zweiten Durchgang behielt Northeim weiter die Oberhand. Der Heimmannschaft gelang es lediglich den Rückstand noch um ein Tor zu verringern. „Das Spiel haben wir bereits im ersten Durchgang durch unsere schwache Abwehrleistung verloren“, resümierte HSG-Trainer Kunze. Schon am Mittwoch wartet die nächste Herausforderung auf seine Mannschaft im Duell beim verlustpunktfreien Tabellenführer MTV Braunschweig. Am kommenden Wochenende besteht dann bereits im Rückspiel in Northeim die Chance zur Revanche.

Tore HSG Verden-Aller: Paul Seliger (6), Arne Blatt (3), Pascal Koppe (1), Nick Jäger (2), Niklas Nowak (2), Jari Katz (1), Tom Lasse Blatt (1), Louis Beyer (11/1). bos