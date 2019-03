TV Oyten: Ein Zittersieg gegen SVGO Bremen

Oyten – Das wäre fast ins Auge gegangen für Handball-Landesligist TV Oyten. Vor den Augen des neuen Trainer Lars Müller-Dormann mühte sich das Team von Jürgen Prütt zu einem hart erkämpften 27:26 (14:13)-Zittersieg gegen die SVGO Bremen. Großen Anteil daran hatte der A-Jugendliche Chris Ole Brandt, der mit seinem zwölf Treffern zum Matchwinner avancierte.

„Chris war nicht zu halten. Zudem haben uns zwei Fehler der Gäste in der entscheidenden Schlussphase natürlich in die Karten gespielt“, resümierte Jürgen Prütt. Aber auch in der Deckung zeigte Youngster Brandt, der es an diesem Wochenende bei den Herren und der A-Jugend 18 Tor erzielte, eine starke Leistung. Die rechte Angriffsseite war trotz der sieben Buden von Marcel Wrede eher schwach und auch die drei Torhüter Dennis Metz, Stephan Meiners und Harald Lüthje hatten nicht ihren besten Tag erwischt.

Thomas Cordes, Partner von Prütt im TVO-Trainerboot, hatte vor Spielbeginn angemerkt, dass seine Mannschaft stabiler geworden ist. Doch davon war nur zu Beginn was zu sehen. Drei torgefährliche Rückraumakteure im gegnerischen Trikot waren offensichtlich Gift für Oytens Spiel. Beim 24:25 drohte das Spiel den Prütt-Mannen sogar vollends zu entgleiten. Nur gut, dass Brandt das TVO-Trikot übergestreift hatte.

Die letzten sechs Oytener Treffer standen auf seiner Trefferliste. Seine letzte Bude sorgte in der 59. Minute beim 27:26 für großen Jubel und Erleichterung auf Seiten des TVO. Nach dem sechsten Sieg in Folge bleibt der TV Oyten ein ernster Verfolger des Spitzentrios. Bis auf den TSV Daverden, der bereits vier Zähler enteilt ist, befinden sich der punktgleiche TV Schiffdorf sowie der nicht aufstiegsberechtige VfL Fredenbeck III in Schlagdistanz.

Tore TV Oyten: Brandt (12/1), Wrede (7), M. Lange (3), Steinsträter (2), Zitnikov (2), Blumenthal (1).

bjl