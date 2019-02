Zitnikov zieht Aller den Zahn - 39:27

+ Verdens bester Torschütze mühte sich - aber vergebens: Tobias Albert wurde hier von Oytens Robin Hencken (rechts) und Bastian Tellermann gebremst. Foto: Lakemann

Verden - Von Bj–rn Lakemann. Mit einer formidablen Angriffsleistung setzte sich Handball-Landesligist TV Oyten leicht und locker 39:27 (20:17) bei einer schwachen HSG Verden-Aller durch. „Wenn man nicht richtig verteidigt, passiert so was. Oyten hat völlig verdient gewonnen“, fand Verdens Übungsleiter Sascha Kunze. Sein Pendant Jürgen Prütt war indes heilfroh: „Zunächst war unsere Abwehr nicht präsent, weil die starken Deckungsspieler Blau und Brandt nicht da waren. Unser Angriff lief jedoch wie geschmiert, Anton Zitnikov hat sein bestes Saisonspiel gemacht.“ Der Linkshänder erzielte satte 16 Buden und hatte gehörigen Anteil am Kantersieg. Auch Keeper Dennis Metz brachte mit seinen Paraden die Kunze-Jungs im zweiten Abschnitt zur Verzweiflung. „Ich hatte einfach einen guten Tag, ein parierter Wurf von Rechtsaußen hat mich ins Spiel gebracht“, war der 20-Jährige gut drauf.